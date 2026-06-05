正隆后里廠獲淨水永續獎 打造「從成本到創能」廢水綠電新典範

環境部5日舉辦2026年淨水永續獎頒獎典禮，表彰企業於廢水資源化與智慧創新的成果。正隆公司繼2024年大園廠以「廢水沼氣綠電」榮獲首屆淨水永續獎後，今年再由旗艦后里廠以「廢水創能」技術獲獎，展現正隆持續深化水資源循環與低碳綠能布局的成果，也彰顯傳統製造業從「成本治理」邁向「永續創能」的轉型實力。

正隆長期秉持「3R理念」—Recycle回收再生、Reduce節能減碳、Reuse循環再利用，持續推動資源全循環。透過多元水源拓展、防治管理強化及創新節水方案導入，全面提升水資源使用效率。目前製程每滴水最高可循環利用26次，整體製程用水回收率達96.3%。

作為全台最大回收紙再生基地，正隆后里廠每年再生利用超過90萬公噸回收紙，為進一步提升資源循環效益，后里廠自2024年起導入厭氧處理設備，利用高效顆粒化厭氧菌種，將廢水處理廠的有機物轉化為沼氣，並經生物脫硫系統純化，不僅提升廢水處理效率，更將高耗能流程轉化為穩定綠能來源，實踐「廢水變綠電」的循環創能模式。

后里廠並增設兩部999kW沼氣發電機組，總裝置容量達1,998kW，目前已進入試車階段。透過厭氧反應器高達80%的有機轉化效率，在穩定處理廢水的同時提升綠能效益。系統預估年發電量可達1,400萬度，約可供應超過3,888戶家庭一年用電需求，預估年減碳效益可達6,636公噸CO2e，成功將廢水處理系統升級為低碳綠電網絡。

正隆后里廠廠長陳志誠表示，「過去廢水處理是造紙業的成本中心，如今后里廠透過技術升級與智慧化管理，成功將廢水轉化為穩定綠能來源，實現『從成本到創能』，證明傳統製造業能兼顧環境治理與經濟效益，打造永續競爭力」。