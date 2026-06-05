影／彰化縣溪湖鎮青年住宅今動土 青年網友詢問熱度高

彰化縣溪湖鎮青年住宅新建統包工程今動土，將興建76戶住宅單元的公寓大樓，預計兩年後完工開放申請。動工後半小時縣政府在網路地方社群貼文，陸續有網友留言問「怎麼買？」縣政府表示，基本要件是年滿20歲至45歲，設籍彰化縣並累計滿3年以上的青年。

縣長王惠美主持溪湖鎮青宅動土典禮，致詞表示彰化縣已有伸港、員林青年住宅，溪湖鎮是第三處，基地面積約729坪，縣政府投入4.7億元興建地下1層、地上10層建築，依據青年住房需求建造1房型24戶、兩房型52戶，共計76戶住宅，預計2028年的年中完工，開放符合相關資格條件的青年申請購屋。

王惠美強調，溪湖鎮青宅位在湖東段，毗鄰東環路都市計畫生活圈，溪湖鎮果菜市場、溪湖國小、湖東國小、員林客運、阿秀羊肉爐、東環路上的百貨商場，走路即可到達，生活機能便利卻鬧中取靜，縣政府希望藉由建構穩定且有活力的生活環境，支持青年留在家鄉就業。

溪湖鎮長何炳樺說，矽品公司到中科二林園區設廠，吸引許多科技新貴選擇湖鎮置產，為溪湖帶來很大商機也注入人口紅利，溪湖鎮興建青宅可進一步招徠科技青年留住溪湖，協助溪湖持續進步與發展。

陳姓房地產業者指出，溪湖鎮青宅被溪湖鎮果菜市場、資源回收場、變電所包圍，地點還算可以，進出道路的路寬八米可容會車，10年前這一區塊房屋成交行情每坪約15萬元，最近2、3年的成交價每坪25萬元，若在東環路都計範圍可達30萬元，以原物料只漲不跌的情形衡量未來兩年後，溪湖鎮青宅每坪可能追上東環路都市區邊緣行情30萬元。