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台股飆漲帶旺豪宅？信義聯勤成交2戶再登豪宅王

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
元利信義聯勤。圖／住商不動產提供
元利信義聯勤。圖／住商不動產提供

最新實價揭露，大安區指標豪宅「元利信義聯勤」新增2筆高樓層交易，成交單價分別達285萬、283萬元，若排除特殊產品「陶朱隱園」個案，此兩筆交易創2021年以來北市最高單價紀錄。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期房市景氣明顯趨緩，指標豪宅仍能持續創天價，顯示具保值空間、特殊景觀的豪宅物件，仍受部分高資產族群青睞。

根據台北地政雲，「元利信義聯勤」25、26樓戶分別以總價4億4,218萬元、4億3,713萬元成交，換算單價分別為283.6、285.7萬元。

另外實價也揭露，「陶朱隱園」於去年11月揭露一筆總價達11億元、單價每坪364萬元交易。

觀察「元利信義聯勤」兩筆交易及「陶朱隱園」成交案，買方皆為自然人，且均未設定貸款，形同全現金交易。

住商不動產北市區協理錢思明分析，一般消費者購屋往往受貸款成數所局限，但高資產族群購置豪宅時，考量更多的是資產配置、家族傳承及未來保值性，若現金融資條件有限，則會直接端出現金，免除申貸排隊等困擾。

進一步對照交易時間點，信義聯勤兩筆成交恰巧落在台股大幅上漲期間。2025年11月底雖因「AI泡沫論」，台股出現震盪，但之後逐漸升溫，直至2026年1月強勢反彈，更在當月突破3萬點大關。

賴志昶指出，高資產族群置產角度與常人不同，如在去年11月台股震盪或是今年1月暴漲之際，金融環境不確定性升高，讓金字塔頂端人口思考資產要如何保值與傳承，此時兼具地段、景觀與產品稀有性的指標豪宅，自然成為該族群資金停泊之處。

賴志昶表示，此次頂端豪宅傳天價成交，並非表示整體房市回溫，反倒是市場分化加劇，其中一般購屋族面臨限貸等壓力，不管是首購或是換屋接遭逢困難，反倒是高資產族群在股市獲利帶動下，置產腳步似有加快趨勢。

北市近一年單價逾280萬元之豪宅交易。（表／住商不動產提供）
北市近一年單價逾280萬元之豪宅交易。（表／住商不動產提供）

信義聯勤 豪宅 台股 陶朱隱園

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