快訊

海上對峙中！ 中國大陸海警船硬闖東沙限制水域

日本軟銀大手筆投資法國AI 但歐洲能源成本是硬傷

北海道街頭命案！男當警察面猛刺女 冷血認：就是想殺她

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣首家！國喬石化取得 ISCC PLUS 國際永續與碳認證

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
國喬國際永續性與碳認證（ISCC PLUS），成為台灣首家獲得該認證的苯乙烯生產商。國喬提供
國喬國際永續性與碳認證（ISCC PLUS），成為台灣首家獲得該認證的苯乙烯生產商。國喬提供

國喬（1312）表示，面對全球淨零碳排趨勢與減碳供應鏈要求，國喬展現綠色轉型決心與實質行動，正式取得國際永續性與碳認證（ISCC PLUS），成為台灣首家獲得該認證的苯乙烯生產商，為台灣石化業寫下低碳轉型新里程碑。

國喬指出，ISCC PLUS認證是全球化學與塑膠產業最具公信力的永續回收標準之一，採用嚴格的「質量平衡（Mass Balance）」原則，可追溯原料從生物質或循環再生到最終產品的完整生命周期，確保各環節的碳足跡與永續性皆符合規範。隨著減碳與循環經濟逐漸成為國際市場基本要求，國喬導入ISCC PLUS認證系統，在不需大幅調整既有產線下，以兼具經濟效益的方式，提供具全生命周期可追溯性的低碳解決方案，協助下游客戶因應國際碳關稅與綠色通膨風險。

這項國際認證是國喬推動產品高值化與差異化策略的核心關鍵。在綠色供應鏈審查要求日益嚴格下，國際大廠對於材料減碳的要求已從加分項，轉為基本門檻。國喬除了生質苯乙烯取得ISCC PLUS認證外，ABS、甲苯、氫氣等主力產品亦同步取得認證。

國喬總經理曾嘉雄指出，近年來國喬實施國內優先及外銷全球化策略，積極開發越南、泰國、印度、孟加拉等市場，降低對單一國家市場的依賴。取得國際認證如同進入歐美高端市場與科技大廠的「綠色通行證」，有助國喬實踐「市場全球化」策略目標。

為實現綠色轉型目標，國喬近期辦理現金增資。國喬石化董事長邱德馨表示，面對當前嚴峻的市況，國喬藉由國際綠色認證與全球化市場布局的雙軌並進，已逐步建立穩健的經營防禦力，未來將持續以技術實力確保國喬在國際高性能材料供應鏈中的關鍵地位，將綠色轉型落實為實質的市場防禦力。

國喬 減碳 化學

延伸閱讀

工研院成為美國境外首個Green UAS評鑑機構 有助台廠加速布局美國市場

取得碳中和認證 台北市議會「得第一」率先完成雙項國際標準查證

搶Green UAS驗證頭香 漢翔：業界大利多

工研院與美國無人產業協會簽約 獲授權評鑑無人機

相關新聞

台股飆漲帶旺豪宅？信義聯勤成交2戶再登豪宅王

最新實價揭露，大安區指標豪宅「元利信義聯勤」新增2筆高樓層交易，成交單價分別達285萬、283萬元，若排除特殊產品「陶朱隱園」個案，此兩筆交易創2021年以來北市最高單價紀錄。

台灣首家！國喬石化取得 ISCC PLUS 國際永續與碳認證

國喬（1312）表示，面對全球淨零碳排趨勢與減碳供應鏈要求，國喬展現綠色轉型決心與實質行動，正式取得國際永續性與碳認證（ISCC PLUS），成為台灣首家獲得該認證的苯乙烯生產商，為台灣石化業寫下低碳轉型新里程碑。

信織實業攜手女性創業菁英啟動「1+N 碳管理示範體系」

配合政府2050淨零轉型政策，專業不織布生產大廠信織實業，於南投總部舉辦「1+N 碳管理示範體系」啟始會議，邀集9家示範體系成員共同參與經濟部產業發展署「製造部門淨零轉型推動計畫－1+N 碳管理示範體系」，正式啟動女性企業低碳轉型合作計畫。

國環院迎世界環境日 祭萬元補助挺弱勢考環教證

適逢5日為聯合國「世界環境日」，我國《環境教育法》施行15周年，國家環境研究院宣布，針對中低收入戶及身心障礙者推出環境教育人員認證加碼補助方案。參與「訓練班」，每人最高可獲得1.5萬元學費補助；參加「研習班」者，最高亦可獲4,500元補助，鼓勵多元族群投入綠色產業。

房價便宜就吸引人？數據打臉：人口並非單純流向房價最低城市

一般認為，一個區域的房價，影響到人口遷移，不過好時價分析2015年至2025年六都房價與人口遷移變化發現，人口並非單純流向房價最低的城市，而是流向兼具價格負擔能力、就業機會與交通便利性的區域。

餐飲業接班特訓移師海外 打破總部培訓模式

台灣餐飲集團近年加速海外布局，接班模式也出現新變化。相較過去第二代多從總部歷練起步，如今愈來愈多企業選擇讓接班梯隊直接投入海外市場實戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。