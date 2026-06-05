台灣首家！國喬石化取得 ISCC PLUS 國際永續與碳認證

國喬（1312）表示，面對全球淨零碳排趨勢與減碳供應鏈要求，國喬展現綠色轉型決心與實質行動，正式取得國際永續性與碳認證（ISCC PLUS），成為台灣首家獲得該認證的苯乙烯生產商，為台灣石化業寫下低碳轉型新里程碑。

國喬指出，ISCC PLUS認證是全球化學與塑膠產業最具公信力的永續回收標準之一，採用嚴格的「質量平衡（Mass Balance）」原則，可追溯原料從生物質或循環再生到最終產品的完整生命周期，確保各環節的碳足跡與永續性皆符合規範。隨著減碳與循環經濟逐漸成為國際市場基本要求，國喬導入ISCC PLUS認證系統，在不需大幅調整既有產線下，以兼具經濟效益的方式，提供具全生命周期可追溯性的低碳解決方案，協助下游客戶因應國際碳關稅與綠色通膨風險。

這項國際認證是國喬推動產品高值化與差異化策略的核心關鍵。在綠色供應鏈審查要求日益嚴格下，國際大廠對於材料減碳的要求已從加分項，轉為基本門檻。國喬除了生質苯乙烯取得ISCC PLUS認證外，ABS、甲苯、氫氣等主力產品亦同步取得認證。

國喬總經理曾嘉雄指出，近年來國喬實施國內優先及外銷全球化策略，積極開發越南、泰國、印度、孟加拉等市場，降低對單一國家市場的依賴。取得國際認證如同進入歐美高端市場與科技大廠的「綠色通行證」，有助國喬實踐「市場全球化」策略目標。

為實現綠色轉型目標，國喬近期辦理現金增資。國喬石化董事長邱德馨表示，面對當前嚴峻的市況，國喬藉由國際綠色認證與全球化市場布局的雙軌並進，已逐步建立穩健的經營防禦力，未來將持續以技術實力確保國喬在國際高性能材料供應鏈中的關鍵地位，將綠色轉型落實為實質的市場防禦力。