信織實業攜手女性創業菁英啟動「1+N 碳管理示範體系」

配合政府2050淨零轉型政策，專業不織布生產大廠信織實業，於南投總部舉辦「1+N 碳管理示範體系」啟始會議，邀集9家示範體系成員共同參與經濟部產業發展署「製造部門淨零轉型推動計畫－1+N 碳管理示範體系」，正式啟動女性企業低碳轉型合作計畫。

此次啟始會議，除了信織實業董事長徐孟榆出席以外，也邀請台灣綜合研究院副院長蘇漢邦到場指導。本次會議主要是配合政府2050淨零轉型，並共同實現年減碳1,000噸以上。

參與啟始會議的代表，還包括金嘉隆總經理尤忠山、金嘉隆副總經理施麗月、 上溢精密副理張嘉棓、永智顧問營運長顏素絹、崎貿實業處長李文能、佳皇紙業董事長廖珮伶、皇翼行銷總監任珩等人。

徐孟榆指出，本次示範體系具有高度代表性，參與企業與執行單位永智營運長大都為「女性創業菁英獎」歷年得獎企業代表。其中，領頭廠商信織實業董事長徐孟榆，同時身兼「女性創業菁英獎聯誼會」總會長，長期關注女性企業成長、產業交流及永續發展議題。

此次透過「1+N 碳管理示範體系」，徐孟榆期望串聯女性創業企業資源，共同建立女性企業低碳轉型示範模式，進一步落實SDG5性別平等、SDG13氣候行動及SDG17多元夥伴關係等永續發展目標。

徐孟榆表示，本次受輔導廠商涵蓋食品(金嘉隆、皇翼)、紡織(信織實業、崎貿實業)、電子(卡訊電子)、塑膠(上溢精密)及製造(佳皇紙業)等不同產業， 皆面臨能源管理、碳盤查及低碳轉型等共同挑戰。

因此，本計畫將透過共同教育訓練、碳管理數位平台導入及低碳管理架構建立等方式，協助企業逐步建立碳管理能力，提升企業對國際減碳趨勢及供應鏈要求的因應能力。

參與示範體系的企業代表皆表示高度支持，並將積極配合信織實業推動各項低碳管理工作，後續將由永智顧問營運長及其專業團隊協助輔導體系中的企業，為其建置碳管理能力，共同朝減碳目標邁進。

而透過本次合作，除可進一步提升企業對碳管理與永續議題的重視外，亦有助於促進產業低碳轉型與升級，逐步建立具韌性的永續經營模式。

會中，蘇漢邦表示，未來將持續配合政府推動淨零轉型相關輔導資源，協助產業節能減碳及建置碳管理能力，強化產業面對國際淨零趨勢的因應能力。

此次啟始會議的順利舉辦，象徵由信織實業領軍的「1+N 碳管理示範體系」正式啟動。未來將透過企業間經驗交流、資源共享及跨產業合作，逐步建立女性企業低碳轉型示範模式，共同迎接減碳與淨零轉型挑戰，提升整體示範體系的永續效益與產業韌性，攜手邁向永續發展目標。