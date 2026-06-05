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國環院迎世界環境日 祭萬元補助挺弱勢考環教證

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

適逢5日為聯合國「世界環境日」，我國《環境教育法》施行15周年，國家環境研究院宣布，針對中低收入戶及身心障礙者推出環境教育人員認證加碼補助方案。參與「訓練班」，每人最高可獲得1.5萬元學費補助；參加「研習班」者，最高亦可獲4,500元補助，鼓勵多元族群投入綠色產業。

國環院長張順欽指出，我國環境教育人員認證共有學歷、訓練、經歷、專長、考試與薦舉等6大管道。其中，以「學歷」與「訓練」最為普及；而對環教領域有特殊卓越貢獻者，則可透過「薦舉」方式獲得國家級認證。

走「學歷」管道者應修滿環境相關領域24個學分，其中需包含環境教育、環境倫理、環境教育教材教法等3個核心科目共6學分。如果總學分夠，但缺少這3科，可以透過參加環教機構辦理的30小時核心科目研習來補足。

截至5月，全台累計已有1.2萬人取得環境教育人員認證，其中透過「學歷」管道取得者共5,593人（約占47%）。

走「訓練」管道者應參加核發機關或認證環教機構辦理的訓練課程，時數需達100小時以上，且評量及格。目前透過「訓練」管道取得者共2,020人（約占17%）。

張順欽強調，這群通過認證的專業人力在全臺各地的環境教育機構與設施場所深耕，於第一線肩負課程規劃、行政推廣及現場解說展演等重任，是我國邁向綠色轉型過程中不可或缺的核心戰力。國環院呼籲，符合此次加碼補助資格的民眾即日起皆可提出申請。

聯合國

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