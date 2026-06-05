響應世界環境日 台塑生醫啟動「龍潭湖水域生態保育與社區共融計畫」

響應6月5日聯合國世界環境日與聯合國永續發展目標(SDGs)，台塑生醫5日宣布正式啟動「龍潭湖水域生態保育與社區共融計畫」。該計畫攜手台灣日化生技有限公司與點點塑環保公司，將透過科學化的魚類普查與棲地維護，守護特有指標魚種「圓吻鯝魚」的繁衍生態環境與繁殖棲地。

台塑生醫表示，今日正式啟動的保育計畫，將率先以科學性系統調查，結合村長與在地居民、企業生態保育志工等夥伴，共同以圓吻鯝魚作為生態永續的關注物種，研議相關保全與復育工作規劃；中長期促進湖區達到生物多樣性保育與生態系統健全，關注物種得以永續共存，打造龍潭湖成為宜蘭生態廊道中的核心基地。

在該計畫中，台塑生醫結合同樣長期關注龍潭湖在地生態的「台灣日化生技公司」，及致力於生態保育與廢棄物循環再生的「點點塑環保公司」，透過跨域合作擴大永續影響力，於在地環境、社區、與企業之間建構起善的循環。

台塑生醫總經理劉慧啟強調，台塑生醫始終秉持預防醫學理念，而真正的預防醫學不僅針對「人」，也應實踐在「土地」上。在全球搶救生物多樣性的關鍵時刻，透過科學化水域調查，正是在為龍潭湖的生態環境「治未病」，防範生態危機於未然。台塑生醫也宣示將持續提撥營收回饋作為保育經費，促進在地發展與環境保育的正向循環！

台塑生醫表示，該公司運營「Herbelle龍潭湖畔悠活園區」已屆滿七年，並於2025年取得龍潭湖風景區餐廳的經營權。隨著角色的擴展，台塑生醫總經理劉慧啟表示「優質的服務與優美的環境必須共榮共生。面對湖岸日益熱絡的開發與觀光人潮，台塑生醫選擇以更積極、更具教育意義的方式，引導大眾關注生物多樣性的重要性」，也呼籲湖畔周遭相關單位與遊客能一起攜手守護這片得來不易的水域。

未來，台塑生醫計畫將魚類普查的成果與社區共享，推動「公民科學家」計畫，讓在地居民與遊客共同參與生態紀錄，並將於「Herbelle龍潭湖畔悠活園區」內設置生態系統缸，運用園區龐大的人流量推動環境教育。藉由科學的輔助與資源的投入，龍潭湖將能超越單純的景區定位，轉型為充滿生命力與教育價值的永續示範區，成為經濟與生態共榮的永續典範。