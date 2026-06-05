房價便宜就吸引人？數據打臉：人口並非單純流向房價最低城市

一般認為，一個區域的房價，影響到人口遷移，不過好時價分析2015年至2025年六都房價與人口遷移變化發現，人口並非單純流向房價最低的城市，而是流向兼具價格負擔能力、就業機會與交通便利性的區域。

根據好時價統計，過去一年六都房價雖呈下修，但以十年來看，房價仍呈現大幅上升趨勢。

其中台北市目前平均房價高達每坪88.7萬元，穩居六都之冠，約為桃園、台中及高雄的三倍，但同期淨遷出人口達4.4萬人，為六都人口流失最嚴重的城市。

這反映出台北市雖擁有完善的就業、教育、醫療與交通資源，但高房價與高生活成本已成為人口外移的重要因素。人口外流並不代表台北市失去吸引力，而是許多民眾在工作仍依賴台北的情況下，選擇到周邊城市居住。

相較之下，新北市、桃園市與台中市成為主要受惠區域。新北市擁有全台最大的住宅市場，總戶數達178.7萬戶，平均房價47.8萬元，淨遷入1.2萬人。

桃園市則以1.9萬人的淨遷入人口居六都之冠，平均房價31萬元，在航空城、青埔特區及科技產業聚落帶動下，持續吸引雙北外溢人口。

台中市平均房價30.9萬元，淨遷入1.5萬人，受惠於中科發展、重大建設及完整生活機能，已成為中台灣最具吸引力的核心城市。南部市場則呈現不同樣貌。

台南市受南科與半導體產業效應帶動，平均房價27萬元，在六都中房價最便宜，但淨遷入僅4,307人。

高雄市平均房價29萬元，在六都中，房價僅高於台南，但淨遷出268人，顯示人口成長動能相對有限。不過，在台積電設廠、亞洲新灣區及軌道建設推動下，高雄仍具備長期發展潛力。

好時價分析，整體而言，近十年六都房市呈現「核心高價區外流、周邊城市承接」的格局，但人口並非單純流向房價最低的城市，而是流向兼具價格負擔能力、就業機會與交通便利性的區域。

未來各地房市發展，除了觀察房價漲跌，更應關注人口是否持續流入，因為真正決定城市競爭力的關鍵，仍是人們是否願意且負擔得起在當地生活。