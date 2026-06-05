台中市「水湳經貿段六、八地號地上權」招商案又流標
台中市政府辦理「水湳經貿段六、八地號地上權」招商案4日開標，但因無業者投標而宣告流標。這也是此案第三度流標，顯示市場觀望氣氛依舊濃厚。
經發局指出，此案雖具優越區位及潛力，但百貨、營建及保險業者普遍反映，近年營建成本持續攀升，大型開發案造價已達每坪50萬元以上，加上權利金及開發初期資金投入龐大，業者投資態度普遍保守。
此外，投資額高達600億元的台中超巨蛋BOT案刻正推動中，業者認為兩者區位相近，後續商業機能及市場定位也具有一定關聯性，傾向待超巨蛋開發定位及周邊商業布局更加明確之後，再進一步評估投資規畫。
西屯區經貿段六、八地號土地面積合計約3.86公頃，採設定地上權70年方式招商；基地距離台中國際會展中心不遠，未來可開發為大型百貨購物商場、國際級飯店，支援相鄰的台中國際會展中心住宿、消費機能。
經發局補充，近期如財政部國產署多宗精華區地上權招商案亦接連流標，顯示地上權市場皆面臨相同挑戰。
經發局說，市府將持續拜訪潛在投資業者、蒐集市場意見，並配合超巨蛋開發定位、周邊商業發展及整體景氣變化，適時檢討招商策略及推案時機，以提升招商效益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。