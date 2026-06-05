台中市「水湳經貿段六、八地號地上權」招商案又流標

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中國際會展中心為水湳經貿園區開發前景帶來政策利多。聯合報系資料照
台中國際會展中心為水湳經貿園區開發前景帶來政策利多。聯合報系資料照

台中市政府辦理「水湳經貿段六、八地號地上權」招商案4日開標，但因無業者投標而宣告流標。這也是此案第三度流標，顯示市場觀望氣氛依舊濃厚。

經發局指出，此案雖具優越區位及潛力，但百貨、營建及保險業者普遍反映，近年營建成本持續攀升，大型開發案造價已達每坪50萬元以上，加上權利金及開發初期資金投入龐大，業者投資態度普遍保守。

此外，投資額高達600億元的台中超巨蛋BOT案刻正推動中，業者認為兩者區位相近，後續商業機能及市場定位也具有一定關聯性，傾向待超巨蛋開發定位及周邊商業布局更加明確之後，再進一步評估投資規畫。

西屯區經貿段六、八地號土地面積合計約3.86公頃，採設定地上權70年方式招商；基地距離台中國際會展中心不遠，未來可開發為大型百貨購物商場、國際級飯店，支援相鄰的台中國際會展中心住宿、消費機能。

經發局補充，近期如財政部國產署多宗精華區地上權招商案亦接連流標，顯示地上權市場皆面臨相同挑戰。

經發局說，市府將持續拜訪潛在投資業者、蒐集市場意見，並配合超巨蛋開發定位、周邊商業發展及整體景氣變化，適時檢討招商策略及推案時機，以提升招商效益。

台中市 台中 地上權

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