歡迎投資台中！水湳轉運中心啟動招商 打造交通新樞紐

台中市政府4日宣布，為滿足交通服務需求，交通局將加速推動「水湳轉運中心」招商作業，6月4日起正式公告招商，公告招商期間至6月26日止，廣邀優質企業投資台中，共同參與城市發展新契機。

台中市政府積極推動水湳經貿園區建設，「綠美圖」與「台中國際會展中心」啟用後，帶動大量人流，會展中心自3月開幕至今，已吸引超過137萬人次到訪，強勁發展能量擴大。

交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕上任後積極推動「豐原、台中、水湳及烏日」四大轉運中心建設，完善大台中公共運輸路網，其中豐原轉運中心率先啟用，成為山城地區重要交通樞紐。

鄰近台中火車站的台中轉運中心，也預計今年完工；水湳轉運中心則於今年2月27日完成報竣，較原訂工期提前完工，展現市府推動重大公共工程的效率與執行力。

葉昭甫指出，水湳轉運中心鄰近國道1號及台74線快速道路，交通便利，具備串聯中台灣重要優勢，為台中新興交通門戶，目前已進入最後驗收階段，未來將採複合式營運模式，整合國道客運、市區公車、停車轉乘及商業服務等多元功能。

此外，隨著綠美圖、國際會展中心及未來大型商業與公共建設進駐，北屯與西屯人口成長，交通需求增加，希望透過民間參與，打造兼具交通、商業的智慧便捷轉運中心。

葉局長說明，水湳轉運中心規劃設置42席國道客運月台、12席市區公車月台，提供614席汽車停車位、1,253席機車停車位及604席自行車停車空間，強化轉乘便利性；地下1樓預留未來捷運橘線連通空間，升級公共運輸整合效益。

此外，為提升招商誘因，經檢討招商文件及潛在投資人回饋意見，招標針對財務部分進行修正，包含權利金、許可年期及土地租金等，盼可引進外資挹注，提供水湳轉運中心更多發展可行性。

交通局指出，水湳轉運中心基地位於西屯區經貿段1地號，占地約3.35公頃，屬水湳經貿園區第二種經貿專用區，建蔽率80%(一期+二期)、容積率500%(一期+二期)，以ROT模式招商，契約許可期間30年。

水湳轉運中心整體空間規劃完善，地下2、3樓規劃為汽車停車場，地下1樓為機車與自行車停車區，並預留未來與機場捷運銜接介面。

地上1樓規劃候車大廳與市區公車空間，2、3樓為國道客運月台，4 樓規劃辦公空間及行控中心；1樓及4樓設有商業開發空間，可做為超商、餐廳、美食街及多元商業服務，接軌重大建設效益迎商機。

水湳轉運中心公告招商期間自115年6月4日至115年6月26日，申請人可至公告招商地點為財政部促進民間參與公共建設資訊網、交通局官網下載招商文件，公告招商收件期限截至115年6月26日下午5時止。