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餐飲業接班特訓移師海外 打破總部培訓模式

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
餐飲業示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場
餐飲業示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場

台灣餐飲集團近年加速海外布局，接班模式也出現新變化。相較過去第二代多從總部歷練起步，如今愈來愈多企業選擇讓接班梯隊直接投入海外市場實戰。

王品（2727）將中國大陸事業交由新生代團隊掌舵，到瓦城董事長徐承義長女參與美國市場開拓，海外市場正成為餐飲業培養下一代經營人才的重要舞台。

王品近年積極布局第二代接班。董事長陳正輝次女陳渝媃於2023年進入董事會後，集團去年由其夫婿韓帥接任集團大陸事業營運主體「合品」營運長，今年3月再升任總經理，全面負責中國市場營運、品牌發展與團隊管理。

中國市場長期為王品最重要的海外據點，同時，合品目前也正分階段辦理釋股作業，積極推動在台上市櫃計畫。韓帥接掌後，推動供應鏈優化、成本結構調整及店型創新，帶領大陸事業逐步走出低谷，目前已連續八個季度獲利，並連續五個月繳出營收雙位數成長成績。

相較於王品將新生代放在中國市場磨練，瓦城則選擇讓第二代參與集團最重要的國際化布局。徐承義長女Kate畢業於南加州大學，目前已投入家族事業，參與美國市場發展，被稱為「瓦城在美國的第一號員工」，從美國首店籌備到營運落地均深度參與，在跨文化與跨國市場環境中累積實戰經驗。

瓦城美國首店「Very Thai by 瓦城」歷經三年多籌備，今年3月於洛杉磯Westfield Century City正式開幕，不僅是集團首度進軍美國市場，更被視為瓦城泰統集團邁向國際舞台的重要里程碑。瓦城也持續推進美國市場布局，6月將再推全新品牌「BO BO THAI」，並於7月接續推出「SHANN SHANN」，透過多品牌策略測試不同消費族群需求，為未來海外展店與全球布局奠定基礎。

餐飲業 中國大陸 王品

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