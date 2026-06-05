顯而立見／適應變局 保持領先

我們從小被教「努力就會有回報」。這句話在爸媽那一代可能真的有用。那時候的社會變化慢，累積資歷和資源很重要。但現在的市場像一條快速流動的河，你在原地用力划槳，不會比順著水流找對方向的人走得快。

想像一下，如果有個人可以遠端工作，還把公司事務處理得井井有條、幫公司賺錢，那不管他是不是在太平洋的小島海邊度假，公司都應該留用他。反過來，如果有人非常認真努力，卻是團隊的拖油瓶，造成公司損失，那再認真也應該資遣。努力就有收穫，是農業和製造業時代的思維。

在過去，投入時間愈多，產出就愈多，兩者是正相關的。如今，有能力的人可以快速解決問題，因為他們善於省時間，用槓桿放大效益。

達爾文講過一句很有意思的話，能活下來的物種，不是最強壯的，也不是最聰明的，而是最能適應變化的。這句話放在今天的職場和生活，完全成立。紐約的馬車駕駛在汽車時代被淘汰，不是因為他們不努力，而是因為他們無法適應新時代的交通工具與產業模式。

想在這個時代活得好，有三個能力缺一不可。第一個是系統判斷力，也就是看懂事情的全貌，知道哪些變數才是關鍵，哪些只是雜訊。像經營一家咖啡廳，不是看到客人變少就馬上打折，而是要先分析是季節因素、競爭對手開店，還是服務和品質出問題。很多人忙著救眼前的火，卻沒看到火源在哪。

第二個是快速調整力。這不是盲目亂改，而是在看清狀況後，立刻行動，並驗證成效。我有個朋友做線上課程，發現原本賣得好的課程突然冷掉，他沒有硬撐著賣，而是馬上用學生問的問題重新打包內容，一周內就推出加強內容。結果銷售額不但沒掉，還創了新高。

第三個是適應性思維。這是推動前兩者的引擎。很多人其實知道問題在哪，也知道該改，但就是捨不得過去的投入，覺得已經花了這麼多時間和心力，不可能放棄。適應性思維的重點就是不被沉沒成本綁住，該換就換，該砍就砍。

工作和收入模式也在變。長期雇傭愈來愈少，專案制、自由接案、「一人公司」正成為主流。收入來源不再只靠工資，更多人靠版稅、股利、數位產品賺錢。

財富的分界線，也變成會用科技的人和不會的人之間的差距。會用AI、看得懂系統、能快速調整的人，可以用更少的時間，做更多事，觸及更大的市場。

努力還是有用，但它只是基本功。努力能讓你站上賽道，但適應力決定你能不能跑完全程，快速調整才是決定你領先的關鍵。

下次當你覺得自己很努力時，不妨停下來問問自己，我是在往對的方向跑嗎？我能不能更快改變方法？我看得清整個局嗎？