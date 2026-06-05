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職感心教練／外來和尚未必會念經

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

外來的和尚會念經？這可能是你一廂情願的想法。有些老闆傾向從外部引進人才，希望能夠發揮鯰魚效應，推動變革，但總是先造成內部動盪不安。一陣子之後，人才往往還沒有創造價值就先陣亡，徒然增加成本。

老闆視為「萬靈丹」的外來人才，常因為「文化契合度」不足，觸發了組織天生具備的防禦機制，也就是「排斥反應」，當然就不容易生存下來。

「文化契合度」指的是個人的價值觀、信念與行為與其團隊乃至組織的價值觀相符的程度。當員工擁有相似的價值觀與工作倫理時，他們更有可能有效合作、開放溝通，並為整體工作環境做出正面貢獻。

美國Leadership IQ研究顯示，46%的新進員工在18個月內宣告失敗，其中89%是因文化不合而非技術不足。老闆引進外援常為求變革捷徑，若忽略環境的排斥力，這條捷徑終將演變為通往高陣亡率的昂貴彎路。這說明了，技術能力只是門檻，文化相容才是生存關鍵。

組織的物理環境與制度，多半源於決策者的資源配置。當這些管理行為反覆積累，員工便會逐漸歸納出一套應對的「潛規則」，最終固化為組織文化。一旦形成，這股文化重力便如黑洞般強大，讓任何試圖改變環境的嘗試（如引進外來人才），都變得極其困難。

領導者期許藉由引進外部「即戰力」，期待突破集體盲思與組織僵化，甚至試圖以此解決盤根錯節的人事矛盾。然而，低估內部人才、視老員工為成本的偏差心理，也常是驅使外求的主因之一。

追求成長與卓越固然是經營者的天職，但若不想要落入這個「引進、陣亡、再引進」的惡性循環，應從以下五個維度主動調整：

一、定義清晰的變革理由與目標。在引進人才前，必須先自問：所追求的是「優化現有流程」、「重塑組織體制」，抑或是最困難的「改變文化價值觀」？若老闆自己對改革標的不清楚，無論內部或外部人才，都將陷入如無頭蒼蠅般的盲目摸索。

二、執行透明的內部人才盤點。在決定外部招聘前，必須先給內部員工機會。透過嚴謹的評估，確認無法透過內部培訓解決後，方可向外尋才。藉此降低老員工對「外來和尚」的排斥反應。

三、辨識組織文化的屬性。開放文化能容納多元性，但封閉組織則對信念差距極其敏感。在招募階段，就應將「文化契合度」列為核心指標。若新人與組織的價值觀差距過大，勉強湊合則往往兩敗俱傷。

四、親自參與整合而非僅是「導師」。老闆在新人報到後的放手，通常是陣亡的開始。須親自確保直接溝通的管道，例如每季安排一對一會談，讓他們能直接反映打破障礙，而非孤軍奮戰面對舊勢力的「軟抵抗」。

五、先賦能再要求成果。老闆常期待空降部隊能立即作戰，但缺乏信任的戰鬥注定失敗。入職後90天內，設定能建立威信的「小勝」目標，而非翻天覆地的變革。同時，老闆應主動調整僵化的制度與權責系統，而非期待人才憑一己之力突破制度障礙。

一位真正有高度的決策者，在向外尋找「救世主」之前，應先自問是否已竭盡所能挖掘現有人才的潛力？是否已填補了那些讓內部人才無法發揮的溝通斷層？當我們確認內部已然準備就緒、卻仍缺乏特定拼圖時，外求才具備正當性。

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