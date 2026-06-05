總經理觀點／AI 時代 導入價值創造新公式

近來媒體報導，國外一些科技大廠如甲骨文、Meta等紛紛進行全球員工裁員，外界多認為此舉是為了把資金轉入AI領域，但並不僅是如此，以甲骨文為例，裁員之前營收仍呈現增長，且優於市場預期。顯然裁員並非迫於經濟壓力，而是為了因應未來要提供給顧客的產品與服務做轉型。

不只企業要進行轉型，職場工作態樣也將改變，未來重複性高、單純操作型、無須專業知識進行判斷的工作類型將逐漸被取代。就如同當年個人電腦的普及，這將是一個我們不得不面對的未來，企業中的每個成員都要做好面對變革的準備，因為舊的流程、組織架構與員工職能都須重新定位與設計。

變革的成功與否，在於經營者看到了怎樣的一個未來，以及是否有清晰的路徑，引領企業走向那個未來。

隨著AI發展的成熟度，其正由輔助工具轉型為具備戰略意義的價值核心，在這個趨勢中，企業要特別重視自身所擁有的數據資料價值，這已經被視為新時代的石油，「專業知識 X 數據量 X 智慧化終端」將成為AI時代價值創造的新公式。

企業應該檢視自身的商業模式，核心價值是否可能因為AI的興起而被取代，再放宏觀大視野，檢視產業鏈關係改變，確認是否有新競合關係的出現，藉以重構自身在價值網絡中的定位，做為策略再造的起點。

策略制定要由上而下，經營管理者要展現大力支持的態度，才會讓後續執行者認真面對，此外，企業也要對各種AI工具之應用有充分瞭解與掌握。

因為策略要配合團隊才能落實，不管採用哪種方式，都應組建專業團隊，成員宜涵蓋技術、資安、數據智財與風險控管等專業，據以支撐各種工作的展開。

在落地應用階段，企業資源有限，策略要能聚焦，宜先局部試行，取得階段性成效之後再全面展開，審視組織營運流程，從最能提升績效的地方開始。

以生產力中心為例，就是從最關鍵的智財產製著手，用AI打造內部知識顧問，並優化產製流程，大幅提升知識產製效能。

而在思考技術應用時，不要只引進單一工具來改善某項工作，應考量如何串聯工具、技術與系統來提升整體組織運作效能。

最近AIagent工具盛行，其核心理念就是建構一個AI可以深度加速執行效能的工作環境，建議企業可從個體層面的工作技巧改善出發，逐步發展到單一部門內部的協同工作改善，再進階到整體營運流程從策略到決策的效能精進。

要完善組織變革，人才是不可或缺的要素之一，各部門的功能與員工職能也應升級轉型，可用LEAN理念配合筆者曾提出的加減乘除方法論來推動，將人力與資源投入更能創造價值的地方。

這個過程中，難免因為各種變動引起員工心理的不安，所以也要建構一個能讓員工安心的組織文化，設立明確目標，引領每一位願意投入的同仁，協助完成新職能發展路徑，使員工能與企業一起成長。

「AI不會取代人，只會取代不會用AI的人」，這是許勝雄董事長在生產力中心推動AI之初所給的提醒，也是輝達執行長黃仁勳在其發布的Podcast中曾提到的重點。

AI是個人專業與創意拓展的強力輔助工具，對企業來說也是一樣，企業應深化自身的技術與專業深度並培養創新能量，這將是企業商業模式的護城河。