我們從小被教「努力就會有回報」。這句話在爸媽那一代可能真的有用。那時候的社會變化慢，累積資歷和資源很重要。但現在的市場像一條快速流動的河，你在原地用力划槳，不會比順著水流找對方向的人走得快。

2026-06-05 01:28