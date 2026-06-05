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台灣大拓展跨國算力

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣大（3045）昨（4）日宣布，與國際算力策略合作夥伴GMI Cloud簽署合作備忘錄，以台灣大在大型基礎設施與機房維運的深厚實力，以及GMI Cloud全球算力調度優勢，共同布局東南亞、東北亞、美洲、歐洲等新興市場。

雙方未來將攜手打造符合法規，與高資安標準的國際級AIDC服務，搶攻跨國算力商機。

台灣大去年即與GMI Cloud合作AI Factory，在桃園龜山AIDC打造總供電量達25MW（百萬瓦）的 TAIDC機房，目前機房與相關算力資源近乎完售。如今再與GMI Cloud深化合作，共同拓展海外AI基礎設施市場，協助企業加速AI應用落地。

GMI Cloud是全球七家輝達Reference Platform雲端合作夥伴之一，是亞洲成長最快的GPU雲服務供應商，具備快速部署基礎設施的能力。

台灣大 東南亞 歐洲

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