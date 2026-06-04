仁寶秀量子科技、AI 成果 提升生醫製藥精度

仁寶（2324）於本次台北國際電腦展（COMPUTEX） 展會期間正式對外展示其在量子科技與人工智慧（AI）先進研發領域的指標性成果，並強調這些前瞻技術正是引領未來醫療變革的核心。

仁寶電腦憑藉在AI伺服器領域的全球基礎設施優勢，結合與國內頂尖學研機構的深度合作，配合旗下子公司提供生技醫療服務發展策略，建構出從藥物設計到智慧生產的全方位生醫生態系。

此外，仁寶4日亦於輝達（NVIDIA）GTC大會發表「量子AI超算藥物開發應用」專題演講，探索量子AI混合運算如何大規模革新藥物探索流程。本場次展示CGA-QX Docking如何結合CUDA-Q量子模擬與GPU加速模擬退火，相較傳統分子對接方法實現高達3,500倍的速度提升，同時透過30量子位元量子最佳化技術，提升阿茲海默症等疾病候選藥物的結合能預測精度。

另外，在實務應用上，仁寶轉投資睿泉生技將量子計算與AI轉化為具體的產業價值。睿泉生技自主研發的ReAIX平台，為業界首創整合AI、量子運算（Quantum Computing）及物理模等技術平台，並利用輝達NeMo Agent Toolkit 、輝達PhysicsNeMo平台構建先進的代理人框架及物理環境參數，整合製藥物製造流程中從實驗室規模到工業製造規模所需的各項製程參數進行深度分析和模擬，優化整體工藝製程並整合至製造工作流中。