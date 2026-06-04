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望隼、晶碩看旺下半年 矽水膠為主要成長動能

中央社／ 台北4日電

隱形眼鏡廠望隼與晶碩公布5月營收。受惠矽水膠產品需求增溫，以及海外市場成長，望隼5月營收創歷年同期新高，晶碩則寫下單月次高紀錄。兩家公司皆看好下半年旺季效應發酵，矽水膠產品持續扮演主要成長動能。

望隼今天公布5月營收新台幣3.8億元，年增33.1%，創同期新高；今年前5個月累計營收18.3億元，年增32.55%，同樣創下同期新高。望隼指出，訂單成長持續暢旺，終端消費者對美瞳片及功能型鏡片的需求依然強勁，使整體營收大幅成長。

望隼表示，今年兩岸持續擴產，新產能預計在下半年陸續開出，以因應日本、中國及台灣等市場的訂單；矽水膠鏡片在第2季出貨，將為日本市場注入強大動力。

中國市場因應客戶618節慶日及美瞳片新品陸續上市，客戶訂單持續追單；台灣市場除子公司布局各通路外，美瞳片新品在台灣放量出貨。整體而言，望隼對下半年隱形眼鏡的市場需求及公司發展，保持樂觀看法。

望隼指出，今年起矽水膠將在中國、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，預期今年營收成長幅度可望優於去年。

另一家隱形眼鏡大廠晶碩5月營收為7.16億元，年增約37%，創下單月次高；晶碩表示，5月受惠於旗下矽水膠產品在日本與歐洲市場，持續表現亮眼。

晶碩前5個月累計營收32.8億元，年增22.2%，創下歷年同期新高。晶碩指出，下半年將迎來旺季，尤其矽水膠產品耕耘已久，相關產品認證陸續到位，將仍是主要動能，也會持續擴大日本及歐洲市場滲透率，看好下半年營運表現。

隱形眼鏡材質包括水膠、矽水膠兩種。水膠佩戴感舒適，但長時間配戴較易乾；矽水膠異物感較重但透氧性較高，較不容易乾澀，兩者適合不同時間長度的配戴需求。

營收 隱形眼鏡

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