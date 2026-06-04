搶Green UAS驗證頭香 漢翔：業界大利多

台灣成為美國「綠色無人機系統」（Green UAS）境外第一個評鑑機構，工研院透露，「很多業者排隊」；漢翔搶頭香攜手學界送驗首件無人機產品，董事長曹進平說，「對業界是很大的利多」，將開啟國防與海外接單便利性。

工研院今天舉辦「無人機評鑑機構啟動大會」，宣布與美國無人產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成為AUVSI於台灣的第三方認可評鑑機構，並為美國境外第一個認可評鑑機構，將協助台灣業者取得認證，打入美國市場。

工研院今天與漢翔簽署Green UAS測試合作備忘錄（MOU），由工研院機械與機電系統研究所所長張禎元與漢翔董事長曹進平代表簽署，啟動雙方於GreenUAS測試驗證合作。

Green UAS制度為美國近年推動的重要無人機供應鏈驗證機制。張禎元表示，台灣是多方不同領域的驗證同時進行，大大縮短時間，可將驗證期從一年大概縮短約半年，Green UAS可驗證整機與關鍵零組件（component），「很多已經排好隊，都掛號了」，目前肯定超過10家以上。

工研院進一步說，檢測量能分布於不同研究所、中心與實驗室，能就近提供國際品質驗證，量能足以負擔業者需求並加速時程。

張禎元指出，台灣是美國境外首個民主國家認證據點，可吸引日本、韓國、菲律賓等民主國家來台檢測與合作。

至於藍標認證方面，工研院強調，從Green UAS到Blue UAS是自然的流程，可依企業產品線與目標客戶而定，「都是有機會」；而台灣拿到認證後，可獲得美國客戶訂單，與在地製造要求（Buy American Act,BAA）及認證道路可並行，互不衝突。

無人機大聯盟、台灣智慧機器人與自動化協會、雷虎董事長陳冠如、亞航董事長李偉賢、神耀科技與中光電智能機器人等高層，今天均出席「無人機評鑑機構啟動大會」。

曹進平受訪時強調，無人機認證是拓展國際市場的必然門檻，國內需求規模不足，海外市場值得開發，台灣具備美國境外Green UAS認證能量，「對業界來說是很大的利多」，開啟國防與海外接單便利性，以及未來潛在的能量。

曹進平對中央社記者表示，已和學界合作生產無人機作為首件送驗產品，後續是否量產要看訂單。他也表示，「漢翔美國廠後續生產無人機的可能性極高」，因為BAA政策和各項認證要求，漢翔美國廠有幾個案子洽談中，但還沒有定案。

曹進平表示，漢翔過去沒有無人機，但有精密的航太大型機具的技術，去年開始轉型發展無人機，將採「分階段」策略，第一階段先與學界和企業合作，瞄準國內標案，後續再向海外普遍需求發展，明年海外貢獻可期，但仍需考慮不確定因素。