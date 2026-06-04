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看好台灣遊客購買力 JCB推新應用目標30萬下載數

中央社／ 台北4日電

看好台灣旅客消費潛力，日本國際信用卡組織JCB今天宣布將推出全新的旅遊應用APP，整合eSIM、智能商品掃碼、GPS智慧推薦等功能，首階段聚焦台灣市場，目標達成30萬下載數，以進一步帶動地方觀光與區域活化。

台灣民眾赴日旅遊熱度不減，根據日本觀光廳統計，今年第1季訪日外國人在日本國內的消費總額推估為2兆3378億日圓（約新台幣4609億元），年增2.5%，其中又以台灣旅客購買力最強，達到3884億日圓（約新台幣765億元），占總體的16.6%。

JCB今天舉行記者會，宣布將於今年6月下旬推出「My Japan+ by JCB」APP，以台灣作為全球首發市場，整合eSIM、智能商品掃碼、GPS智慧推薦等功能，民眾只要掃描商品條碼即可瀏覽中文商品資訊與使用者評價，藉此深化赴日旅遊服務體驗。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之表示，日本與台灣在各個領域均有深厚交流，去年訪日台灣旅客人次達到676萬，連續兩年刷新歷史紀錄，同時，台灣旅客不僅造訪東京、大阪等大城市，以及京都等著名觀光勝地，更將腳步延伸向日本鄉下，充分感受各地的魅力。

片山和之說，特別值得關注的是台灣旅客的消費意願，去年台灣旅客在日本全年消費金額突破1.2兆日圓（約新台幣2365億元），且今年消費熱潮絲毫未減，令人深刻感受到台灣訪日旅客對日本經濟所帶來的貢獻與影響。

JCB指出，根據相關調查，訪日台灣旅客於日本使用JCB卡的月均占比約達30%，去年台灣發行JCB卡在日本的消費金額，較前一年度成長15%；且若排除日本境內會員，僅計算海外發行的JCB會員在日本的消費，其中約70%來自台灣JCB會員。

JCB International代表取締役社長陽川勝樹提到，JCB自1981年起於台灣拓展業務，目前在台灣與24家銀行合作，發卡會員數達700萬人次，另外包括ApplePay等服務，台灣也是日本之外率先導入的市場之一。

JCB台灣總經理森田亮表示，台灣旅客對日本的熱情與消費力在全球名列前茅，不僅是日本旅遊的重要客源市場，更已成為推動JCB海外消費成長的重要核心動能，因此選擇台灣作為「MyJapan+ by JCB」全球首發市場，別具指標意義。

森田亮也說，「MyJapan+ by JCB」預計將在3年內達成全球百萬次下載目標，第1階段將聚焦台灣市場，以1年內達成30萬下載數為主要目標。目前JCB在台灣的流通卡數市占率約13%，刷卡金額約8%。

JCB說明，「MyJapan+ by JCB」是由JCB攜手日本電信商KDDI．KDDI Digital Life與日本數據庫平台Payke所推出的旅遊應用APP，上線後將推出eSIM優惠活動及最高10%現金回饋，藉此帶動地方觀光與區域活化。

JCB 日本

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