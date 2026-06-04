越南台塑河靜跌價、鋼價進到整理 牽動中鋼第3季與7月盤價

越南台塑河靜鋼廠最新熱軋與線材內銷盤價，每噸雙雙調降15美元，反映下游需求轉趨保守、買盤觀望氣氛升高，但整體跌幅有限，顯示鋼廠仍試圖維持價格秩序，中鋼（2002）指出，鋼市高檔整理，反而可以走得長遠。

上市鋼廠主管表示，河靜8、9月交期熱軋與線材調降15美元，盤後市場推估熱軋及線材報價約落在每公噸CFR 585至600美元區間。由於河靜鋼鐵是東南亞最具指標性的平板鋼材供應商之一，其價格調整往往牽動台灣、越南、泰國及馬來西亞等區域市場走勢，受到業界高度關注。

分析越南和發與河靜相繼降價，主要是第2季以來鋼價累積漲幅已相當可觀，盤價均連續數月調漲，部分產品累計漲幅已超過每公噸50至80美元，市場進入消化庫存階段。

此外，雖然AI資料中心、電力建設、能源設備及基礎建設仍提供部分支撐，但一般製造業及建築相關需求復甦速度仍偏慢，許多加工廠與貿易商維持低庫存策略，採取即買即用模式，不願積極追價，也使鋼廠必須適度調整價格刺激成交。

中鋼專家指出，全球鋼鐵產業面臨能源、碳排及環保成本持續上升壓力，鋼廠成本結構已與過去低價時代不同，多數鋼廠獲利能力仍未完全恢復，缺乏大幅削價競爭條件。

因此，對國內鋼市來說，河靜降價訊號可能使第3季或7月盤價漲勢暫時趨緩，近期中鋼與用戶產銷聯誼會開始討論連續六個月上漲後是否需要整理，河靜此次調降15美元，盤後價格每公噸585至600美元相對高檔區間，因此市場普遍解讀進一步強化買方觀望氣氛。

上市鋼廠主管表示，亞洲鋼市第3季進入價格整理與庫存消化階段，若後續大陸減產持續執行、國際原料價格維持高檔，加上全球基礎建設與AI相關投資需求逐步發酵，鋼價仍有機會在整理後重新獲得支撐。