買房出手時機好重要 晚買5年、房貸多扛400萬

5年前沒出手，代價是400萬。聯徵中心統計顯示，同齡首購族晚買5年，平均購屋總價從1022萬元攀升至1456萬元，漲幅逾四成，還得接受更小的坪數。信義房屋建議，趁央行管控後房市進入盤整，首購族是趁機選屋的時機。

統計顯示，5年前30-35歲族群，第四季有7940個房貸族購屋，平均購屋房價為1021.5萬元，可以購買43.6坪的房屋，當時正值疫情後的通膨與造價大幅上揚，房價上漲後同樣的族群，5年後已經35-40歲，購屋的總價增加到1455.8萬元，房價多出434萬元，購得坪數還更小。

同樣狀況也發生在35-40歲族群，5年前購買1071萬元的房屋，5年後已經是40-45歲購屋房價為1463萬元，比5年前也增加近400萬元。且購屋面積同樣縮水。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去五年，股、房雙漲，資產族群享受到財富增值效益，沒跟上的首購族難免感到焦慮。不過，過去績效不代表未來績效，房市在央行第七波管控後就進入盤整期，北部價格相對穩定，中南部過去房價飆漲區域就相對壓力較大，首購族群可以趁房價進入盤整期，好好挑選適合自己的房屋，股市獲利了結，不妨多看看多比較。