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台灣虎航回應台灣虎航企業工會發布的聲明
台灣虎航（6757）表示，台灣虎航自董事長黃世惠上任以來便率管理團隊以「打造性別友善職場」列為首要任務。身為台灣虎航首位女性董事長，黃世惠深知女性同仁面臨懷孕、生產與育嬰時，在職涯與家庭平衡上所承受的壓力與挑戰。因此，針對同仁所關切的權益，台灣虎航自黃世惠上任以來，已具體完成推動以下改善措施：
一、懷孕同仁若選擇轉調地勤工作，保障申請次日即可正式上班，確保同仁在孕期中薪資不中斷、生計不受影響。
二、與台灣虎航企業工會建立暢通且理性的溝通平台，持續關懷並傾聽同仁訴求，共同優化及改善各項工作環境。
三、持續檢視各項制度，杜絕性別歧視，並同時深化內部性平意識，並引進外部專家開辦性平教育，讓友善職場文化深植於企業文化中。
台灣虎航不只是國籍指標的低成本航空，更立志要成為讓員工感到驕傲的幸福企業。台灣虎航也將持續攜手全體同仁，用實際行動證明改革的決心，打造一個更安心、平等且充滿關懷的職場環境。
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