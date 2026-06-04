晚買5年首購多扛400萬 專家：這原因買方購屋好時機來了

5年前沒出手，代價是400萬。聯徵中心統計顯示，同齡首購族晚買5年，平均購屋總價從1,022萬元攀升至1,456萬元，漲幅逾四成，還得接受更小的坪數。信義房屋建議，趁央行管控後房市進入盤整，首購族是趁機選屋的時機。

統計顯示，5年前30~35歲族群，當年第4季有7,940個房貸族購屋，平均購屋房價為1,021.5萬元，可以購買43.6坪的房屋，當時正值疫情後的通膨與造價大幅上揚，房價上漲後同樣的族群，5年後已經35~40歲，購屋的總價增加到1455.8萬元，房價多出434萬元，購得坪數還更小。

同樣狀況也發生在35~40歲族群，5年前購買1,071萬元的房屋，5年後已經是40~45歲購屋房價為1,463萬元，比5年前也增加近400萬元。且購屋面積同樣縮水。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去五年呈現股房雙漲，資產族群享受到財富增值效益，沒有跟上的首購族難免感到焦慮。

不過曾敬德指出，過去績效不代表未來績效，房市在央行第七波管控後就進入盤整期，北部價格相對穩定，中南部過去房價飆漲區域就相對壓力較大，首購族群可以趁房價進入盤整期，好好挑選適合自己的房屋，股市獲利了結不妨多看看多比較。

曾敬德表示，雖然房價與股價上漲帶來一輪財富效應，沒有跟上的難免會有所焦慮，但人比人氣死人，有時候心裡的富足更是難以取代，身體健康沒有三高、每天睡得著其實就已經是種幸福。