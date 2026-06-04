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股市可以漲成這樣 為何房市要打成這樣？房市鐵嘴李文造：央行將鬆綁

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
長虹建設董事長李文造（左） 記者游智文攝影
長虹建設董事長李文造（左） 記者游智文攝影

央行第1季理監事會「微鬆綁」房市管制，將第2戶購屋貸款成數上限由五成提高至六成，各界關注本月第2季理監事會是否進一步放寬房市管制。房市鐵嘴、長虹（5534）董事長李文造4日表示，最快第2季、最慢第3季，央行將會進一步放寬房市管制。

長虹建設4日舉行股東會，李文造會後受訪表示，央行919第七波打房目標之一，是希望房價下跌，這兩年預售屋房價雖然沒跌，但也沒上漲，實務上「房價沒漲就是跌」。

他解釋，這兩年通膨加劇，原物料、工資大幅上漲，營建成本至少漲一成，甚至到兩成。由於土地價格也沒下跌，按道理，建商應該調漲價格，但過去兩年預售價格都沒漲，已等於是下跌。

李文造表示，他認為央行應該鬆綁，一來是現在中古屋房價已有明顯下跌，部分蛋白區房價也有鬆動，預售屋則是「沒漲就是跌」，央行目標已達成，因此有機會再放寬。

第二，今年以來股市狂飆，「股市可以漲成這樣，為什麼房市要打成這樣？」李文造表示，股市、房市對國家都有貢獻，都提供就業機會，因此相信也期待央行會做調整。

對於今年下半年房市，李文造表示，由於土地價格沒跌，營造成本還在增加，單價不可能掉，預料仍會在高檔盤整，如果央行第2季或第3季政策有進一步鬆綁調整，買氣也會有較明顯回升。

李文造表示，長虹目前有5筆住宅個案總銷約290億元預售中，個案銷售表現不錯，平均達到八成，明年也已經規劃推出7筆新案，包括新莊新知段、桃園、林口、土城、員林二期、內科西湖段等開發案，其中住宅案5筆、商辦案2筆，總銷約295億元。

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