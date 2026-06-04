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新光三越獲《2026亞洲零售大獎》 AI創新應用、數位行銷雙獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越獲《2026亞洲零售大獎》AI創新應用、數位行銷雙獎肯定。新光三越／提供
新光三越獲《2026亞洲零售大獎》AI創新應用、數位行銷雙獎肯定。新光三越／提供

亞洲零售盛事 「NRF Retail’s Big Show APAC」6月2日在新加坡熱鬧展開，聚集亞洲指標零售企業、新創產業，展示最新AI科技發展與零售服務應用。同時，亞洲零售業重要指標《2026亞洲零售大獎》（Retail Asia Awards 2026）於6月3日晚間進行頒獎典禮，新光三越以台灣唯一企業獲獎之姿，奪下AI創新應用獎（AI Initiative of the Year - Taiwan）與數位行銷獎（Digital Campaign of the Year - Taiwan）雙項肯定，這是新光三越自2023年起連續四年獲獎，至今共計8座獎項肯定。

2025年新光三越以AI賦能在地產業，幫助小農轉型行銷，同時在新店舖小北門店開幕之際，以創新AI科技導客、貼近顧客社群溝通成功創造開幕聲量，為大會評選年度具代表性之企業指標。新光三越親赴新加坡受獎並說道：「感謝大會肯定，讓新光三越在AI科技應用與數位創新的努力能夠被看見。對新光三越而言，從不自我設限，持續學習、實驗與自我突破，經歷35年仍歷久彌新，永遠保持創新與活力為顧客打造更多美好生活體驗。」

《亞洲零售大獎》為亞太地區零售產業重要指標之一，旨在表彰創新能力與產業領導力具代表性的企業案例。新光三越自2023年起以多元主題專案參賽連年獲得肯定，包括：2023年首次以多元永續行動獲得「ESG倡議獎」，2024年以亞洲百貨第一家自媒體品牌SKM Media獲得「數位創新獎」，2025年以自營美妝品牌Beauty Stage獲得「年度最佳美妝通路獎」等，2026年持續創新動能成為雙料得主，迄今已連續第四年獲獎共計8座獎項，在服務創新、科技應用與永續倡議等多元面向皆受大會肯定。

今年第一座獎項為「AI創新應用獎」，因應新光三越永續特色行動《T368城鄉物產展》深入鄉鎮，媒合上百位地方小農、職人攜手展出，將地方人文風情、特色好物直送城市舞台。其中，觀察到多數小農無暇製作行銷內容，錯失許多曝光機會。因此，新光三越成為AI代理人，應用生成式AI技術，以銷售、行銷know-how訓練AI，由AI自動生成的上萬字品牌介紹、專題報導、形象影片與主題網站，更結合實體展覽、全台銷售通路擴大平台影響力，期間觸及超過20萬人次、上千則媒體報導，以科技賦能在地產業，提升地方文化與特產能見度。

第二座獎項為「數位行銷獎」，對應台南小北門店開幕，觀察新世代客群高度仰賴網路社群，開幕前夕以AI科技、社群溝通多元數位策略，成功引流近2,000萬瀏覽關注，包含AI科技結合國寶級畫師顏振發、館內特色餐飲發行個人化AI PASS導客，更有小編團隊已接地氣、懂時事人設每日倒數海巡，促動百萬網紅、品牌串聯討論，開幕首月即吸引近百萬人朝聖，不到三個月時間迎來超過250萬來客之亮眼表現。

新光三越持續以創新與永續並進，2026年度目標號召超過700萬人次響應永續行動，特色活動《T368城鄉物產展》邁入第二年，持續擴大展出規模介紹更多地方文化特色，首站四月已於台北信義新天地展出，邀請西螺福興宮太平媽駐駕，成為首家神明進駐百貨引發話題熱議，後續將由高雄左營店（6月4日至6月21日）、台南新天地（6月26日至7月5日）接力共計5店全台巡迴展出。

除了國際獎項外，今年5月由台灣永續能源基金會所舉辦《2026年台灣零售永續獎》，新光三越獲頒「綜合績效獎－績優獎」、「永續零售創新獎－銀獎」與「顧客永續行動獎－銀獎」三座獎項，肯定在永續策略與顧客參與推動上的卓越成果。新光三越將持續致力於發展應用零售科技創新顧客體驗，強化永續經營不遺餘力。

新光三越 零售業 新加坡

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