工研院與美國無人產業協會簽約 獲授權評鑑無人機

工研院今天舉辦「無人機評鑑機構啟動大會」，宣布與美國無人產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成為AUVSI在台灣的第三方認可評鑑機構，並成為美國「綠色無人機系統（Green UAS）」。

此外，工研院也與漢翔航空簽署Green UAS測試合作備忘錄（MOU），正式啟動雙方於Green UAS測試驗證合作。

工研院指出，這使台灣成為美國境外第1個認可評鑑機構，協助台灣業者取得認證，打入美國市場。有助推動台灣無人機產業取得國際認證，進而拓展國際市場。

工研院說明，Green UAS制度是美國近年推動的重要無人機供應鏈驗證機制，著重產品資安、供應鏈透明度與可信任度，已逐步成為國際市場的重要門檻與合作標準。今年1月，AUVSI與工研院已於美國華盛頓特區簽署合作協議，專職網路安全測試和技術評估，擴大在台灣的滲透測試支援，由授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞。

工研院董事長吳政忠指出，此次正式啟動GreenUAS無人機評鑑機構，是台灣無人機產業走向全球可信賴供應鏈的關鍵起點。工研院取得美國AUVSI的Green UAS授權評鑑資格，將以「在地驗證、接軌國際」為核心，協助業者在國內依循美國標準完成資安評鑑，縮短進入國際市場時程。

吳政忠表示，此授權評鑑機制將為產業帶來三大價值，包括協助業者接軌國際標準、強化可信供應鏈韌性，以及帶動技術升級，促使業者系統性地強化資安能力與產品品質，讓全世界看見台灣無人機「可信、可靠、可合作」的實力。