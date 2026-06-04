快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

工研院與美國無人產業協會簽約 獲授權評鑑無人機

中央社／ 台北4日電

工研院今天舉辦「無人機評鑑機構啟動大會」，宣布與美國無人產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成為AUVSI在台灣的第三方認可評鑑機構，並成為美國「綠色無人機系統（Green UAS）」。

此外，工研院也與漢翔航空簽署Green UAS測試合作備忘錄（MOU），正式啟動雙方於Green UAS測試驗證合作。

工研院指出，這使台灣成為美國境外第1個認可評鑑機構，協助台灣業者取得認證，打入美國市場。有助推動台灣無人機產業取得國際認證，進而拓展國際市場。

工研院說明，Green UAS制度是美國近年推動的重要無人機供應鏈驗證機制，著重產品資安、供應鏈透明度與可信任度，已逐步成為國際市場的重要門檻與合作標準。今年1月，AUVSI與工研院已於美國華盛頓特區簽署合作協議，專職網路安全測試和技術評估，擴大在台灣的滲透測試支援，由授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞。

工研院董事長吳政忠指出，此次正式啟動GreenUAS無人機評鑑機構，是台灣無人機產業走向全球可信賴供應鏈的關鍵起點。工研院取得美國AUVSI的Green UAS授權評鑑資格，將以「在地驗證、接軌國際」為核心，協助業者在國內依循美國標準完成資安評鑑，縮短進入國際市場時程。

吳政忠表示，此授權評鑑機制將為產業帶來三大價值，包括協助業者接軌國際標準、強化可信供應鏈韌性，以及帶動技術升級，促使業者系統性地強化資安能力與產品品質，讓全世界看見台灣無人機「可信、可靠、可合作」的實力。

無人機 工研院 美國

延伸閱讀

瞄準日本無人機市場 台灣28家業者參展搶攻商機

台灣無人機聯盟赴日參展 看好互補性爭取合作商機

因應「五大信賴產業」政委陳金德率隊到宜大研商無人機產研學發展

宜大無人機碩士學程 陳金德：未來轉型為無人載具所

相關新聞

晚買5年首購多扛400萬 專家：這原因買方購屋好時機來了

5年前沒出手，代價是400萬。聯徵中心統計顯示，同齡首購族晚買5年，平均購屋總價從1,022萬元攀升至1,456萬元，漲幅逾四成，還得接受更小的坪數。信義房屋建議，趁央行管控後房市進入盤整，首購族是趁機選屋的時機。

股市可以漲成這樣 為何房市要打成這樣？房市鐵嘴李文造：央行將鬆綁

央行第1季理監事會「微鬆綁」房市管制，將第2戶購屋貸款成數上限由五成提高至六成，各界關注本月第2季理監事會是否進一步放寬房市管制。房市鐵嘴、長虹（5534）董事長李文造4日表示，最快第2季、最慢第3季，央行將會進一步放寬房市管制。

新光三越獲《2026亞洲零售大獎》 AI創新應用、數位行銷雙獎

亞洲零售盛事 「NRF Retail’s Big Show APAC」6月2日在新加坡熱鬧展開，聚集亞洲指標零售企業、新創產業，展示最新AI科技發展與零售服務應用。同時，亞洲零售業重要指標《2026亞洲零售大獎》（Retail Asia Awards 2026）於6月3日晚間進行頒獎典禮，新光三越以台灣唯一企業獲獎之姿，奪下AI創新應用獎（AI Initiative of the Year - Taiwan）與數位行銷獎（Digital Campaign of the Year - Taiwan）雙項肯定，這是新光三越自2023年起連續四年獲獎，至今共計8座獎項肯定。

新創 Tokenz 完成10億日圓 A 輪融資 以 MoR 打開數位支付

由台灣創業家成立的MoR （Merchant of Record，名義賣家）廠商Tokenz近期完成10億日圓（約新台幣2億元）A輪融資 。本輪融資獲得多家重量級投資機構大力支持，由Headline Asia領投 ，SBI Investment、New Commerce Ventures跟投；前一輪股東持續加碼，包括由Shinhan Venture Investment與Global Brain 共同營運的「新韓－GB」基金、美國頂級創投New Enterprise Associates（NEA）、Coral Capital以及心元資本（Cherubic Ventures）。

桃園航空城配合加速開發獎勵金期限 政院拍板放寬至今年10月底

行政院於4日院會中指示，在不影響桃園國際機場第三跑道建設進度，並請桃園市政府務必先就建物使用執照核發程序予以妥善規劃原則下，同意調整機場園區選配安置街廓民眾之「配合加速開發獎勵金」申領期限，由2026年6月30日展延至同年10月31日。

信義房屋顏究真 理工背景逆風創佳績

在房市買氣趨於保守之際，仍有房仲憑藉專業與細緻服務逆勢突圍。信義房屋土城清水店主任顏究真從資訊工程背景跨足房仲業，將邏輯分析與數據能力導入客戶服務，在市場低迷期間仍創下業績逆勢成長55%的亮眼表現，展現新世代房仲的專業樣貌，日前獲得新北市不動產仲介經紀商業同業公會「新北市傑出不動產經紀人員」表揚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。