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新創 Tokenz 完成10億日圓 A 輪融資 以 MoR 打開數位支付

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

由台灣創業家成立的MoR （Merchant of Record，名義賣家）廠商Tokenz近期完成10億日圓（約新台幣2億元）A輪融資 。本輪融資獲得多家重量級投資機構大力支持，由Headline Asia領投 ，SBI Investment、New Commerce Ventures跟投；前一輪股東持續加碼，包括由Shinhan Venture Investment與Global Brain 共同營運的「新韓－GB」基金、美國頂級創投New Enterprise Associates（NEA）、Coral Capital以及心元資本（Cherubic Ventures）。

這筆資金將用於加速產品研發（如強化AI詐欺檢測、稅務最佳化等功能） 、擴大以日本、台灣、新加坡、美國、立陶宛為核心的全球支援體制 ，加速引進結算與FinTech領域的專業頂尖人才 。

Tokenz於2024年成立 ，是專為遊戲公司、影片串流、漫畫、應用程式等數位內容提供者所打造的MoR平台。所謂MoR（名義賣家），是指獲得企業授權的法律實體，以經銷商（Reseller）身分代表企業，將數位產品銷售給最終消費者。其核心價值在於代行處理跨境支付、金流退款、詐騙預防、風險控管，以及最棘手的全球稅務合規管理。

Tokenz將這些全球銷售所需的複雜業務進行一站式整合，目前主要服務區域包括台灣、日本、韓國、新加坡，支援全球224個以上稅務管轄區 、覆蓋全球主要市場、超過200種在地支付方式 ，全面處理各國消費稅（VAT/GST）申報與發票開立及多語言支援 ，致力協助企業「讓全球規模的銷售變得簡單」 。

目前數位內容業者長期受限於Apple、Google雙平台壟斷，並承擔高達30%的高額平台費。隨著日本在2025年12月全面施行《智慧型手機軟體競爭促進法》（スマホソフトウェア競争促進法），打破平台壟斷，「應用程式外結算」（網頁商店Web Shop）需求在日本市場迎來爆發性成長 。

對於本就習慣透過「網頁儲值」來降低成本的台灣遊戲與App開發商而言，日本法規開放也為台灣業者進軍日本市場開闢藍海市場。不過跨國經營網頁商店時，各國複雜的消費稅（VAT/GST）申報與最新稅務合規，往往成為最大痛點 。

Tokenz以次世代全球MoR解決方案，直接將日本這波法規修正帶來的轉機，轉化為大幅削減平台手續費的「成本優勢」，幫助業者降低海外營運成本，提升獲利能力 。

Tokenz 創辦人暨執行長林伯寰（Linmic）表示，MoR業務要成功，關鍵在於對各地區在地法規與支付習慣的研究。新一輪資金，將用於深化產品、擴展市場並引進頂尖人才，以及強化與商業夥伴的合作關係。

Tokenz 的MoR解決方案已在日本市場取得堅實成績與客戶背書。包括日本知名動漫與遊戲大廠Bushiroad（武士道） 旗下的《HUNTERxHUNTER NENxSURVIVOR》、以及WonderPlanet的《Crash Fever》，已導入Tokenz進行結算 ；Tokenz與知名遊戲媒體Game8與SP.LINKS合資成立的S8 Plus締結戰略結盟 ，負責驅動「Game8 Store」在全球市場的MoR結算層，成為Game8拓展海外的關鍵金流基礎。此次合作不僅提供結算與MoR功能，更將大幅強化對消費者的行銷推廣，共同帶動App外結算市場的成長。

創投 新加坡 立陶宛

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