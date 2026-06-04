桃園航空城配合加速開發獎勵金期限 政院拍板放寬至今年10月底

在房市買氣趨於保守之際，仍有房仲憑藉專業與細緻服務逆勢突圍。信義房屋土城清水店主任顏究真從資訊工程背景跨足房仲業，將邏輯分析與數據能力導入客戶服務，在市場低迷期間仍創下業績逆勢成長55%的亮眼表現，展現新世代房仲的專業樣貌，日前獲得新北市不動產仲介經紀商業同業公會「新北市傑出不動產經紀人員」表揚。

2026-06-04 14:11