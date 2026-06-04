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信義房屋顏究真 理工背景逆風創佳績

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋土城清水店主任顏究真以理工腦在逆風中創造佳績。（圖:信義房屋提供）
信義房屋土城清水店主任顏究真以理工腦在逆風中創造佳績。（圖:信義房屋提供）

在房市買氣趨於保守之際，仍有房仲憑藉專業與細緻服務逆勢突圍。信義房屋土城清水店主任顏究真從資訊工程背景跨足房仲業，將邏輯分析與數據能力導入客戶服務，在市場低迷期間仍創下業績逆勢成長55%的亮眼表現，展現新世代房仲的專業樣貌，日前獲得新北市不動產仲介經紀商業同業公會「新北市傑出不動產經紀人員」表揚。

顏究真畢業於資訊工程相關科系，求學期間曾參與熱音社、熱舞社等社團活動，從表演、找場地到與廠商洽談合作，累積大量溝通協調經驗，也讓他發現自己喜歡與人接觸、認識不同領域的人。畢業後，他決定挑戰業務工作，而房仲業因為涉及高總價商品，加上自己也有購屋目標，因此成為他的首選。

他表示，當時父親採取開放態度，尊重他的選擇，母親則認為房仲工作能接觸各行各業、學習許多人生經驗，加上家中熟識不少房仲從業人員，因此建議他加入制度與資源完整、品牌形象正派的信義房屋。這也成為他投入房仲業的重要契機。

顏究真過去從未打過陌生開發電話，也沒發過傳單，所幸遇到願意帶領新人的前輩師傅，從實際跑行程、準備資料，到如何面對客戶，都給予很多協助。他看見師傅對待客戶的態度像日本職人般嚴謹專業，每次都準備完整資料，也讓他了解，房仲並非只是帶看與成交，更是一項高度專業的服務工作。

資工背景也成為他的優勢，顏究真將繁雜的稅務規劃、貸款條件與法律條文，視為需要拆解與整理的「服務程式碼」，他擅長運用Excel建立表格與試算模型，替客戶清楚計算成交後實際可拿到的金額，包括扣除稅費、貸款與相關成本後的淨收益；也會進一步拆算車位價格、單坪價格，甚至詳細註記格局變動，例如少了一房的位置在哪裡、未來可如何調整。

「很多客戶都說，第一次遇到準備資料這麼詳細的仲介。」顏究真笑說，過去帶看時，客戶常詢問為何沒有拆算車位價格，他乾脆事先整理完整資料，讓客戶能更快速理解物件價值與差異。

近年房市受到限貸令影響，不少換屋族擔心第二戶貸款成數受限。顏究真主動研究政策，協助客戶整理「先賣後買」與「先買後賣」兩種流程差異，並透過表格化方式，讓客戶一目了然，若符合換屋條件，即便先購入第二間房屋，也可透過與銀行簽署切結書，承諾一年內出售原屋，爭取正常貸款成數。

由於土城區不少屋齡30年以上的大樓，近年許多民眾有換屋需求，希望搬往新興重劃區，因此相關貸款與換屋規劃需求也愈來愈高。他認為，現在房市不像過去熱絡時期，「以前市場熱，只要需求強，很快就能成交；現在買賣雙方都更觀望，反而更需要耐心與專業。」

因此，他會花更多時間理解客戶不買或不賣的原因，並針對需求提供更完整的區域分析與未來發展資訊，包括土城未來建設、社區優勢等，希望協助客戶真正做出適合自己的決策。

在眾多成交案例中，有一件讓他特別難忘。五人繼承共有的房產，因人數眾多、意見分歧，房屋周邊生活機能欠佳、且無捷運，自住客與置產客都興趣缺缺。屋主五人過去因各自成家、極少聯絡，在價格期待與售屋過程上更是毫無共識，更難能可貴的是，這次交易不僅讓資產變現，更意外修補了該家族多年不相往來的冰冷關係。

顏究真深知「賣房先賣心」的道理，在長達數月的銷售期間，細心的擔任五人之間的溝通橋樑。他一邊透過精準的市場數據分析，為物件找出潛在買方與價值；一邊化身傾聽者，細心協調每位繼承人的需求，甚至居中化解了多次家族爭執。

在他的專業堅持與溫暖陪伴下，最終成功尋得有緣買方，以合理價格順利成交。成交當天，五兄弟姊妹在暌違多年後首次齊聚一堂，不僅共同簽署文件，更在現場破冰暢聊、相約餐敘。原本相敬如冰的手足，因一場房屋買賣重新找回家族凝聚力，讓這起房地產交易，成為充滿溫度的暖心故事。

信義房屋 房仲

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