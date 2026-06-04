桃園提負擔住宅 內政部：照顧人數與社宅模式仍有差異

桃園市提出可負擔住宅政策引發各界關注，對此，行政院發言人李慧芝證實市長張善政確實於院會中提出此議題，而內政部也在當場回應此模式介於社會住宅與自由市場住宅之間。因此，涉及容積獎勵、住宅融資及相關財務機制等問題，都需要跨部會共同研議。

李慧芝表示，對於桃園市政府長期積極參與社會住宅政策推動，中央對此表達感謝。但是目前推動的人口對策新戰略中，已包含青年住宅、社會住宅及各類住宅支持措施，提供更優惠租金與補助方案，對於桃園市提出的建議，中央樂見各地方政府依據地方需求及財政條件提出自治條例，中央也將依法審查。

李慧芝強調，政府希望透過中央與地方政策相互配合，降低民眾居住負擔，並提供更多元住宅選擇。

內政部次長董建宏則表示，去年12月22日，內政部長劉世芳已率團拜會張善政，雙方曾就可負擔住宅交換意見。他重申，《住宅法》第3條已明定社會住宅採「只租不售」原則，若推動可負擔住宅出售機制，能實際照顧到的民眾數量可能相對較少。

董建宏指出，目前透過「百萬租屋家庭支持計畫」、直接興建社會住宅、包租代管及租金補貼等措施，在桃園市已累積提供近10萬戶住宅資源供青年及弱勢家庭使用，而且輪替速度較快，能服務更多民眾。相較之下，可負擔住宅因持有期間較長，實際照顧人數可能較有限。此外，桃園市自治條例允許住戶未來自由移轉，也可能衍生物權認定及後續管理問題。

董建宏表示，尊重各地方政府因地制宜提出不同住宅方案，但仍認為應回歸《住宅法》精神，以「只租不售」方式讓更多民眾受惠。特別是在未來婚育宅推出後，也能照顧到更多青年。

同時，董建宏也提醒，可負擔住宅購屋者需一次負擔較大購屋資金，而因物權設計相對不完整，銀行貸款成數可能受到影響，這些都可能衍生市場運作問題。未來內政部將持續與相關部會合作，並與桃園市政府保持溝通，共同研議可行方案。

針對租金補貼經費分攤爭議，董建宏表示，這並非「中央請客、地方買單」，而是中央與地方共同合作推動的重要住宅政策。2022年以前租金補貼原本即由中央與地方共同負擔；但2022年至2026年因疫情因素，改由中央全額負擔。

然而，《財政收支劃分法》修正後，地方政府統籌分配稅款增加約4,000億元，加上土地增值稅、房屋稅及地價稅等地方稅收增加超過2,600億元，因此中央希望地方政府能共同分攤租金補貼經費。

董建宏表示，相較於地方政府新增財源，租金補貼所需分攤經費約81億元，比例並不高。中央仍希望透過持續溝通，與地方政府共同照顧租屋族群，未來也將持續保持協商與合作。