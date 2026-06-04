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瓦城董座徐承義3子女亮眼！長女拚市場、兒子創業、么女進哈佛

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）董事長徐承義近年積極推動海外布局，集團美國事業持續擴張，而備受關注的不只是企業版圖，徐家第二代也陸續嶄露頭角。從長女投入瓦城美國市場開拓、兒子赴美創業，到18歲小女兒錄取哈佛大學，三名子女各自在不同領域展現亮眼表現。

其中，長女Kate畢業於南加州大學，目前已投入家族事業，參與瓦城美國市場發展，被稱為「瓦城在美國的第一號員工」，從美國首店籌備到營運落地均深度參與，在跨文化與跨國市場環境中累積實戰經驗，成為集團海外布局的重要成員之一。

兒子Nick則選擇不同於家族企業的發展路徑。他去年自南加州大學馬歇爾商學院（USC Marshall School of Business）畢業，提前一年完成學業，目前選擇在美創業。相較於直接進入家族企業體系，其更傾向透過創業實踐建立自己的事業版圖，展現企業家第二代勇於挑戰的新世代特質。

最受矚目的則是小女兒Sophie。她今年以全校第一名成績自高中畢業，不僅代表畢業生致詞，更成功錄取哈佛大學，未來將主修電腦科學與神經科學。除學業表現突出外，她高中期間連續三年擔任FRC（FIRST Robotics Competition）機器人校隊隊長，帶領團隊獲得國際賽事Impact Award。

瓦城董娘吳丹鳳過去也曾在社群平台分享，夫妻倆始終相信「以身作則比說教更有力量」，希望孩子養成什麼習慣，父母就先做到，因此持續透過閱讀、學習及公益參與影響孩子。她也強調，相較於過度干預，更重視培養孩子獨立思考與為自己負責的能力。

在子女各自在不同領域嶄露頭角之際，徐承義近年也同步推動瓦城國際化布局，將事業版圖延伸至美國市場。瓦城今年正式開出美國第一店，美國首店暨全新品牌「Very Thai by瓦城」第1季於洛杉磯Westfield Century City開幕後，平均日營收較開幕初期成長13%。集團並規劃於6月推出「BO BO THAI」、7月推出「SHANN SHANN」，透過多品牌策略逐步擴大美國市場布局。

瓦城 哈佛大學

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