Coupang 酷澎躍升至美國《財星》500強第 132名

美國科技公司Coupang酷澎4日宣布連續第四年入選美國《財星》500強（the Fortune 500），排名上升10名，晉升至132名。

Coupang酷澎於2025年營收345 億美元，年增14%，在《財星》500強的排名提升，彰顯在財務指標與全球商務版圖的穩健拓展。

Coupang酷澎全球事務長Robert Porter表示，Coupang酷澎正重新定義全球商務樣貌，並搭建企業與顧客之間的橋樑，積極拓展經濟動能。去年對AI、客製化機器人系統與智慧化物流的策略性投資，帶動美國商品與服務出口至全球超過50 億美元 。將持續為美國、台灣、韓國與日本的企業，以及遍布所服務 190個市場的顧客，開創前所未有的機會。

為幫助國際品牌與中小型企業開拓新市場，Coupang酷澎提供獨特的端到端物流，讓優質商品能以最快速度抵達顧客手中。針對中小型企業更加強訂單履約、物流、行銷及出口支援，協助業者連結全球顧客，提升競爭力並帶動實質的商務成長。

Coupang酷澎持續深耕台灣布局，2026年在台啟用第四座科技驅動的倉儲物流中心，創造超過3,000個在地就業機會，進一步提升台灣顧客「WOW」的購物體驗；「火箭速配」服務範圍已覆蓋台灣約 70% 的地區，提供最快隔日到貨服務。

Coupang酷澎採分階段擴大對台投資，去年度獲准的投資案為該年度在台規模最大的美國投資案，並於整體外資核准案中名列第二。

Coupang酷澎對於人工智慧、機器人技術與雲端運算積極投入，將相關技術用於優化整體營運系統，例如物流方面即廣泛運用 AI 預測需求、優化履約流程並提升配送效率，相關系統由 Coupang Intelligent Cloud（酷澎智慧雲）提供技術支援，打造一個自助式 AI 環境，讓工程師與資料專家能夠在Coupang酷澎所在的任何營運地區測試新模型，不受實體環境限制。Coupang酷澎創新科技成果獲國際認可，2026 年連續第二年入選「全球百大創新企業」（LexisNexis Top 100 Global Innovators）」，並於 Fast Company 2025 年度「全球最具創新力企業」零售類別中名列第二。