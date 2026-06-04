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油價、缺工雙重夾擊 導入「企業ETC與停車費代繳」 行政成本大減9成

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

eTag不只服務用路人，也進階賦能企業數位轉型！面對油價波動與人力成本攀升，企業對車輛營運費用的管理也愈加重視。遠通電收4日宣布，「企業ETC與路邊停車費代繳」申辦量正式突破1,000家，管理車輛逾3萬台，大幅縮減9成行政成本，成為企業推動數位轉型的重要工具；而針對員工出差駕駛自用車的停車費報帳，更能有效杜絕逾期罰單與紙本單據浪費，進一步替企業節省約8%相關支出。

為協助台灣企業提升車輛管理效率，遠通電收經高公局核准推出「企業ETC與路邊停車費代繳」服務，將企業用車相關費用全面納入數位化管理。

遠通指出，過去公司車停車報帳流程繁瑣，司機須先自行繳費再憑單請款，或由財務人員逐筆催收單據並人工繳費，不僅耗費大量人力，也容易因單據遺失或逾期繳費產生罰單，增加營運成本。導入服務後，遠通將每月彙整所有車輛對帳資料，供企業統一繳費與核銷，大幅降低行政作業與時間成本，同時有效避免人工疏失帶來的額外支出。

遠通電收「企業ETC與路邊停車費代繳」服務推出屆滿周年，申辦企業正式突破千家。其中，台灣歷史最悠久、運量市佔率最高的新竹物流，也已全面導入該服務，以數位帳務管理提升整體營運效能。

新竹物流指出，旗下超過3,000台物流車隊已全面採用停車費自動代繳與紀錄系統，成功取代過往人工紙本繳費與逐筆核銷流程，不僅有效減輕司機與行政人員負擔，也讓第一線配送人員能更專注於運輸任務。

新竹物流進一步表示，對企業而言，這不只是繳費方式的升級，更是推動數位轉型的重要一步。未來也將持續透過科技工具優化車隊管理效率，提升整體營運效能，並呼應環保與永續經營理念，打造低碳、高效率的物流服務。

除了公司車管理升級外，員工出差駕駛自用車所產生的路邊或路外停車費，在申辦個人「eTag停車扣繳」服務後，也能大幅提升報帳效率。只要於uTagGo App的「發票/報帳專區」設定公司統編，即可一鍵匯出所有停車單據與電子發票，並直接寄送至指定信箱，無須再逐張蒐集與黏貼紙本單據。

知名寵物用品公司沛特國際表示，目前員工車輛差旅停車已導入自動代扣取代人工繳費，不僅大幅精簡報帳核銷成本，還能避免因公務繁忙漏繳停車費而產生罰單及紙張浪費，整體估算可再替企業節省約8%的停車相關支出。

高公局

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