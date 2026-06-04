「新青安2.0」擬排富又排老、50+買方掰了 專家這招解套

「新青安2.0」版方案還在研擬中，不過幾乎可以確定不僅排富，還會排老，若採房貸年期+年齡不超過80的限制，未來50歲以上買家，應該就與新青安無緣了！

台灣房屋集團統計聯徵中心資料，2025年50歲以上的申貸購屋樣本數超過2.6萬件，觀察性別，女性佔多數，達55.1%；至於年收入狀況，佔比最多的是40~60萬，佔13%，其次為60~80萬的11.6%，和80-100萬的11.5%，50+購屋族收入在百萬以內的佔比，合計47.9%，等於過半數年薪都未達百萬。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，一般常態發展，財富會隨著年齡增長而累積，對補助資源的需求較輕，目前超過50歲的購屋族，多半是四、五、六年級生，以人生階段來看，不乏為置產或換屋客層，包括以財力較弱的配偶名義所買的家庭第二屋，或為退休族群、自雇者，或是金融投資者，非靠薪資收入做為房貸財力證明，因此雖然沒有高薪資，但也是屬於高資產族，因此聯徵數據中的薪資收入，不一定能全然反映出50+的實際財力。

不過實務上也有不少是屬於真正的「大齡首購族」，可能年輕時原生家庭就有財務問題難購屋，或是因中年後因家庭人口、婚姻狀態變化等個人因素，導致較晚才需要做購屋規劃，這類資深首購族在新青安增設年齡門檻後，購屋之路的壓力將越來越沉重。

進一步分析50+的房貸族，偏好的購買物件，64.7%是買電梯大樓產品，其次為透天厝，佔18%；而屋齡在三年以內的物件佔39.7%，其次為屋齡36年以上19.6%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，銀行核貸潛規則也會評估屋齡+年齡不得超過特定年限的標準，因此中高齡購屋者選購低屋齡物件，較有助於爭取理想的貸款條件；而許多銀髮族或空巢家庭在大換小時，也頗有餘裕從老宅搬到輕屋齡又有電梯的大樓，以期未來養老出入方便。