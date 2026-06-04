快訊

11萬人受影響！台灣高鐵近年最重大延誤 退票金額估逾3千萬

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

聽新聞
0:00 / 0:00

房市冷風續吹 上半年北北桃竹高單價新案表現黯淡

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌統計今年前五月北北桃竹亮相新案單坪最高成交價資訊，今年分別為台北市南港車站生活圈的「四季嘉禾」，每坪單價達154.3萬元，新北市捷運三重站區域的「東煒玉川」每坪單價99.6萬元，桃園市中路重劃區「京澄卓閱」每坪57.8萬元，新竹縣高鐵特區「日出宏道」每坪87.9萬元。

去年則是台北市西華飯店改建案「西華璞園」、新北市遠東通訊園區一帶的「遠揚之森A+」、桃園市青埔重劃區的「威均天璽」，以及新竹縣高鐵特區的「鴻湛」，每坪最高價各是228.4萬元、124.3萬元、82.6萬元、89.9萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，今年已快過完上半年，數據明顯看出北北桃竹均還沒開出高價案，台北市去年還有合乎首都高價認知的單坪200萬元俱樂部新案交易，今年迄今推出新案的最高單價僅154.3萬元，雖以座落的南港區特性來說不低，卻也可見核心蛋黃區新案少，市場對於高價區依然謹慎。

而陸續有新案突破單坪百萬元的新北市，像在去年板橋區亞東醫院周邊推出知名系列案就保持水準，今年前五月登場的生力軍則力有未逮，最高單價與百萬元水位一步之遙，且其進駐的捷運三重站生活圈先前已有百萬宅成交紀錄，新推案尚難跟進，前景不明與買氣量能弱，價格不易推進。

北台灣投資熱區桃園市受冷氣團影響亦為嚴峻，去年還有青埔地帶水岸景觀宅高樓層戶一枝獨秀突破全市新高，來到每坪8字頭，終究為個案表現情況下，當前公開案的最高價僅5字頭，以其坐落的中路重劃區來說也不算高，為平均行情價碼，桃園建商與買盤對於房市毫無期待，業者不敢拉抬價格，購屋方更無意追價購買。

另，傳出今年新案有意挑戰每坪三位數的新竹地區，在去年推出的高價案近乎來到9字頭，但今年到目前為止的新案交易價碼未再攀揚，本從奔9還小幅倒退嚕，恐怕仍是高處不勝寒。今年新竹地區有不少指標案上場，究竟是可稍微有所期待，還是反而得在價格上與劣勢妥協，狀態相當難料。

陳炳辰指出，後續在台北市大安區、新北市板橋區與中和區、桃園市青埔、中路、小檜溪重劃區，和竹北市的高鐵特區等地預期可觀察一些新案高價交易資訊，但以創價來說則只有竹北高鐵區的新案較有機會。

資料來源：住展雜誌
資料來源：住展雜誌

重劃區 高鐵 新竹縣

延伸閱讀

黃仁勳旋風再掀科技宅熱 三大園區房市蓄勢待發

台中科博特區土地稀缺 指標建商勤美、長安、忠泰三強鼎立

薪水追不上房價…5縣市所得負成長房價照漲 「這縣市」價飆逾7成

房子愈買愈老！全台平均購屋的屋齡31.7年 創史上最老

相關新聞

愛小提琴也愛金屬樂的奇美二代掌門人！許家彰首談接班 如何走向下一個時代？

奇美實業新任董事長許家彰的人生，幾乎與公司同時成長。這位二代擁有海外歷練、跨界經營與全球建廠的豐富經驗，如今扛下奇美的招牌，備受市場關注。5月25日，他首度對外談接班、談轉型，以及父親許文龍留下的「幸福哲學」，也揭開奇美下一階段的布局。

台中科博特區土地稀缺 指標建商勤美、長安、忠泰三強鼎立

在買氣轉趨觀望的環境下，「生活機能與品牌實力」成為支撐房價的核心。其中，被譽為台中豪宅鐵三角之一的「科博特區」，因開發已趨近飽和、素地極其稀缺，房市表現反而展現出強大的抗跌與補漲動能。儘管區域內可開發土地寥寥無幾，科博特區去年仍繳出逾200筆成交的亮眼成績，成為中台灣房市最火熱的區域之一。

投資大趨勢論壇18日登場／統一投信基金經理林良一 主被動 ETF 互補配置

AI浪潮持續推動全球科技產業變革，ETF投資策略也逐漸從追蹤大盤，轉向更重視全球資產配置與主動選股能力。統一投信量化及指數投資暨業務部基金經理林良一表示，隨產業輪動加快，未來投資將不再只是被動持有市場，而是透過主、被動ETF互補配置，同時掌握龍頭企業與創新產業成長機會。

投資大趨勢論壇18日登場／中信美國數據及電力 ETF 經理人陳雯卿 AI 新基建 成長紅利

輝達執行長黃仁勳「AI五層蛋糕」（Five-Layer Cake）生態系成AI投資新指引，其中的「基礎設施」備受注目。中信美國數據及電力ETF（009819）經理人陳雯卿表示，AI新基礎建設兩大主軸是「數據中心」與「電力」，掌握這兩大主軸就能參與AI新基建下一個十年的成長紅利。

王品結盟 Uber Eats 擴展外送市場

連鎖餐飲龍頭王品攜手Uber Eats，擴大布局外送市場。王品表示，目前瘋美食會員已突破580萬人，去年會員貢獻集團營收超過55%，透過此次合作，目標年底前將會員營收占比提升兩個百分點至57%以上。

雄獅、鳳凰攻利基型旅遊 搶食高端客群商機

看準高值化、主題化旅遊趨勢，國內兩大旅遊龍頭雄獅、鳳凰旅遊積極布局鐵道、河輪等利基型旅遊商品。鳳凰旅遊主攻精緻且慢步調的歐洲河輪旅行；雄獅旅遊則深耕海內外鐵道旅遊產品。鐵道與河輪旅遊成為推升營運成長的重要引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。