房市冷風續吹 上半年北北桃竹高單價新案表現黯淡

住展雜誌統計今年前五月北北桃竹亮相新案單坪最高成交價資訊，今年分別為台北市南港車站生活圈的「四季嘉禾」，每坪單價達154.3萬元，新北市捷運三重站區域的「東煒玉川」每坪單價99.6萬元，桃園市中路重劃區「京澄卓閱」每坪57.8萬元，新竹縣高鐵特區「日出宏道」每坪87.9萬元。

去年則是台北市西華飯店改建案「西華璞園」、新北市遠東通訊園區一帶的「遠揚之森A+」、桃園市青埔重劃區的「威均天璽」，以及新竹縣高鐵特區的「鴻湛」，每坪最高價各是228.4萬元、124.3萬元、82.6萬元、89.9萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，今年已快過完上半年，數據明顯看出北北桃竹均還沒開出高價案，台北市去年還有合乎首都高價認知的單坪200萬元俱樂部新案交易，今年迄今推出新案的最高單價僅154.3萬元，雖以座落的南港區特性來說不低，卻也可見核心蛋黃區新案少，市場對於高價區依然謹慎。

而陸續有新案突破單坪百萬元的新北市，像在去年板橋區亞東醫院周邊推出知名系列案就保持水準，今年前五月登場的生力軍則力有未逮，最高單價與百萬元水位一步之遙，且其進駐的捷運三重站生活圈先前已有百萬宅成交紀錄，新推案尚難跟進，前景不明與買氣量能弱，價格不易推進。

北台灣投資熱區桃園市受冷氣團影響亦為嚴峻，去年還有青埔地帶水岸景觀宅高樓層戶一枝獨秀突破全市新高，來到每坪8字頭，終究為個案表現情況下，當前公開案的最高價僅5字頭，以其坐落的中路重劃區來說也不算高，為平均行情價碼，桃園建商與買盤對於房市毫無期待，業者不敢拉抬價格，購屋方更無意追價購買。

另，傳出今年新案有意挑戰每坪三位數的新竹地區，在去年推出的高價案近乎來到9字頭，但今年到目前為止的新案交易價碼未再攀揚，本從奔9還小幅倒退嚕，恐怕仍是高處不勝寒。今年新竹地區有不少指標案上場，究竟是可稍微有所期待，還是反而得在價格上與劣勢妥協，狀態相當難料。

陳炳辰指出，後續在台北市大安區、新北市板橋區與中和區、桃園市青埔、中路、小檜溪重劃區，和竹北市的高鐵特區等地預期可觀察一些新案高價交易資訊，但以創價來說則只有竹北高鐵區的新案較有機會。