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投資大趨勢論壇18日登場／中信美國數據及電力 ETF 經理人陳雯卿 AI 新基建 成長紅利

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
中信美國數據及電力ETF經理人陳雯卿。中國信託投信／提供
中信美國數據及電力ETF經理人陳雯卿。中國信託投信／提供

輝達執行長黃仁勳「AI五層蛋糕」（Five-Layer Cake）生態系成AI投資新指引，其中的「基礎設施」備受注目。中信美國數據及電力ETF（009819）經理人陳雯卿表示，AI新基礎建設兩大主軸是「數據中心」與「電力」，掌握這兩大主軸就能參與AI新基建下一個十年的成長紅利。

經濟日報將於6月18日主辦《2026投資大趨勢論壇 解碼ETF主流趨勢》，並由元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信協辦。陳雯卿將以《解構AI電力新基建》為題，發表專題演講。

美國科技巨頭接力發布亮眼財報，核心業務韌性再次證明「現金流才是AI軍備競賽的彈藥庫」。陳雯卿表示，Google搜尋業務營收年增近二成，過去四季創造1,743億美元現金流；Meta首季廣告單價年增12%，近四季創造1,240億美元現金流，這些真金白銀成為企業敢把資本支出一路上調的底氣，也把AI從概念推進到可變現、可擴張的商業模式。

市場將2026年視為「AI代理元年」，AI代理能在一個指令下完成規劃、決策到行動一條龍，自然也更「吃算力」。而AI代理相對生成式AI聊天機器人會消耗數倍詞元（Token），SemiAnalysis觀察到運算需求爆發，正將算力租賃推入驚人漲價周期，例如H100 GPU一年期租賃價格，從去年10月到今年3月上漲近四成，代表供需結構出現明顯質變。

陳雯卿指出，當企業端大舉簽訂AI算力合約，雲端業者就必須提早把容量、機櫃、網路、散熱與電力備妥；從「訂單在手」到「機房落地」，投資鏈條會一路延伸到高速互連與客製晶片、雲端資料庫、數據中心營運商，再到發電設備、電網升級與各類電力供應。

因此，AI新基建最具確定性的兩條主軸就是「數據中心」與「電力」，前者將算力變成可交付的服務，後者則將每次模型訓練、每個代理任務用電需求變成長期、可見度更高的基礎收入。

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