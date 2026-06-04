投資大趨勢論壇18日登場／統一投信基金經理林良一 主被動 ETF 互補配置

AI浪潮持續推動全球科技產業變革，ETF投資策略也逐漸從追蹤大盤，轉向更重視全球資產配置與主動選股能力。統一投信量化及指數投資暨業務部基金經理林良一表示，隨產業輪動加快，未來投資將不再只是被動持有市場，而是透過主、被動ETF互補配置，同時掌握龍頭企業與創新產業成長機會。

經濟日報將於6月18日主辦《2026投資大趨勢論壇 解碼ETF主流趨勢》，並由元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信協辦。林良一將以《解鎖主被動ETF的財富密碼》為題，發表專題演講。

觀察過去十年全球股市表現，美股與台股長期報酬率明顯優於多數主要國家。林良一分析，美股主導AI、雲端運算與半導體設計等全球創新趨勢；台股則受惠半導體供應鏈優勢。尤其近年AI與科技創新皆以美國為核心，包括GPU、ASIC、雲端等領導企業皆集中於美股，使美股ETF在資產配置中的重要性持續提升。

林良一建議，ETF投資可採核心及衛星配置。龍頭企業具長期競爭優勢，投資人可利用相關的被動式ETF，作為投資組合核心。

例如統一美國50 ETF（009811）聚焦美國市值前50大企業長期成長趨勢，涵蓋科技、金融、消費與醫療等產業龍頭；統一FANG+ ETF鎖定美國十大科技巨頭，涵蓋AI、大數據、雲端等創新主題，具備高成長爆發力。

即便在台股多頭市場中，市值前段班企業表現差距仍大，加上近年產業變化速度遠高於過去，操作靈活的主動式ETF重要性快速提升。衛星部位可透過主動式ETF，掌握創新產業與市場輪動機會。

例如：主動統一台股增長（00981A）聚焦市值前300大企業，強調成長動能與產業趨勢；主動統一升級50則以市值前200大企業為主要選股池，挑選升級版市值50大投資組合。