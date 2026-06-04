台化喊強攻再生能源業務

台化（1326）積極強攻再生能源發展，總經理呂文進昨（3）日表示，為了拓展再生能源與智慧能源管理市場，正積極發展小水力、太陽光電及綠電轉供服務，並由台化綠能公司提供再生能源憑證移轉與購售電服務，目標客戶主要為半導體產業。

台化指出，公司在小水力發電方面共有六座發電廠併聯運轉，一座建設中，總裝置容量25.1MW，是台灣第一大的民營企業，目標2030年達到30MW。台化表示，國內可供發展的小水力發電案場仍有不少，只是規模愈來愈小，台化將秉持競爭力爭取更多案場的經營。在太陽光電方面，2026年海內外併聯將達到84.6MWp，目標要達到100MWp。

另外，台化早年曾與嘉南農田水利會（現為農水署嘉南管理處）合資成立嘉南實業公司，旨在開發曾文及烏山頭水庫的水力發電資源。呂文進表示，嘉南實業公司加上其他水利案場合計約有2.5萬kW；太陽光電現已上線6萬kWp，並規劃擴增至10萬kWp，今年底可提供1.2億度清淨能源。

台化公司也提供再生能源一條龍服務，從規劃、設計、建造、運維，到成立「台化綠能公司」專責再生能源購售電業務，提供綠電轉供及購買再生能源憑證服務，由工程到電力的一站式服務。