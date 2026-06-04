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企業擴廠用電增 去年減碳估9%恐難達標

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王品結盟 Uber Eats 擴展外送市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

連鎖餐飲龍頭王品（2727）攜手Uber Eats，擴大布局外送市場。王品表示，目前瘋美食會員已突破580萬人，去年會員貢獻集團營收超過55%，透過此次合作，目標年底前將會員營收占比提升兩個百分點至57%以上。

王品昨（3）日宣布除了旗下19個品牌正式進駐Uber Eats，並預計8月開放「瘋美食」會員與Uber Eats帳號綁定。未來消費者透過Uber Eats訂購王品旗下餐點，可累積瘋點數並享有會員專屬優惠。

此次合作涵蓋王品牛排、西堤、陶板屋、石二鍋、聚日式鍋物、青花驕、12MINI等19個品牌，並首度把外送合作延伸到會員串接。會員綁定功能上線後，消費者只要綁定瘋美食會員，在Uber Eats消費即可累積點數，並回到王品體系折抵消費，進一步串聯線上與線下消費場景。

王品集團企業發展中心總經理李碧珊表示，王品持續擴大會員服務範疇，希望透過跨平台合作，讓瘋美食會員體驗不再侷限於實體門市。

根據統計，王品上線Uber Eats十天即繳出亮眼成績，其中12MINI快煮小火鍋銷售突破1.5萬份；5月20日推出買一送一活動後，青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」更在社群平台Threads爆紅，七天熱銷超過7,000份。

王品 西堤 石二鍋

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