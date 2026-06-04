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旅遊消費市場 跨入質變期
2026年旅遊市場進入「質變期」。旅客不再追求走馬看花式的踩點旅行，而是轉向重視深度體驗、文化探索與生活感受，反映旅遊消費模式正在發生明顯改變，旅客追求的是「住得好、吃得精、玩得深」。
雄獅旅遊（2731）全球鐵道旅遊總經理王岳聰觀察，疫後旅遊市場已從短程復甦邁向中長程，台灣旅客更重視在地文化、生活體驗與特色內容。
鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，高端、深度與圓夢型旅遊已成市場主流，旅客願意花更多時間與預算換取更有價值的體驗。相較傳統歐洲團必須頻繁拉行李、更換飯店，河輪旅遊提供更優雅且舒適的旅行方式。
五福旅遊則以「三刪五越」形容新世代旅遊思維。「三刪」是刪除擁擠景點、刪除過度商業化行程、刪除制式安排；「五越」則代表分眾、主題、挑戰、個人與自我實現。
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