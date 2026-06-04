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雄獅、鳳凰攻利基型旅遊 搶食高端客群商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
圖為民眾出國旅遊情景。聯合報系資料照
圖為民眾出國旅遊情景。聯合報系資料照

看準高值化、主題化旅遊趨勢，國內兩大旅遊龍頭雄獅（2731）、鳳凰旅遊積極布局鐵道、河輪等利基型旅遊商品。鳳凰旅遊主攻精緻且慢步調的歐洲河輪旅行；雄獅旅遊則深耕海內外鐵道旅遊產品。鐵道與河輪旅遊成為推升營運成長的重要引擎。

隨著旅遊市場逐漸從價格競爭轉向價值競爭，也讓鐵道與河輪成為旅行社搶攻高端市場的重要新戰場。

雄獅全球鐵道旅遊總經理王岳聰表示，今年雄獅觀光鐵道產品營收有望挑戰10億元大關，其中國內鐵道旅遊前五個月營收年增20%，海外鐵道旅遊翻倍成長。

雄獅近年推出特色鐵道產品，國內由「鳴日號」攜手花蓮縣推出兩天一夜輕奢版行程，並於暑假加開班次振興花東觀光；人氣觀光列車「福森號」推出平日出發專案。海外市場則主打日本東北頂級的「EMOTION美食列車」，以及曾獲國際金旅獎肯定的日本關西「近鐵雙鐵道」行程。

目前全台共有八列觀光列車，其中雄獅參與營運七列，包括海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、福森號、栩悅號及藍皮解憂號。王岳聰指出，每列觀光列車都結合在地文化、美食與景點體驗，透過深度遊程設計，讓旅客從「乘客」變成「旅行者」。

鳳凰旅遊則看準高端旅遊市場商機，攜手土耳其航空及寰宇精品河輪推出全新河輪產品。總經理卞傑民表示，今年旅遊市場進入「價值重塑」階段，高端、深度與圓夢型旅遊成主流，旅客願意投入更多預算，追求稀有且具有意義的旅行體驗。

雄獅 山嵐號 歐洲

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