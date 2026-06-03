星星電力搶下全台備用容量第一單 助能源同業履約、開創儲能固定收益

國際電力服務管理商星星電力近日與國內第一批再生能源綠電轉供發電業者完成合作，成為全台首例由民間儲能業者提供備用容量服務。該能源業者深耕台灣綠電市場十年，隨《電業法》備用容量相關規範正式上路，成為首批應負備用容量義務的對象。透過此次合作，星星電力協助能源同業以更有效率的方式履行法規義務，也讓儲能資產在輔助服務之外，新增更穩定、可預期的收益來源。

民間發售電業者自開始轉供起算五年後，將陸續需依轉供量體負擔一定比例的備用容量責任。星星電力預估至2028年，台灣整體備用容量需求將達約670MW。另一方面，近期《能源管理法》修法方向也顯示，未來契約容量達一定規模的能源大用戶，將被要求設置自用發電與儲能設備，企業端對能源自主與供電韌性的需求將進一步提升。星星電力將以儲能資產、電力交易與市場營運能力為基礎，協助能源業者降低自行建置與管理備用容量的負擔，並以單一服務窗口完成容量配置、法規履約與市場應用規劃。

星星電力深耕電力交易與儲能代操服務，截至2026年已上線代操容量約60MW，已開工容量達301.5MW，服務成效評量平均值超過99%。目前星星電力具備逾1GWh規模之電力交易能力，預計自今年第二季起，每季穩定增加約100MW代操容量，第四季總代操容量可望突破360MW，持續擴大可服務市場量體，滿足能源業者與大型用電需求。面對大型用電戶能源韌性需求提升，星星電力也將透過表後儲能方案，結合用戶端設備、儲能資產與即時整合調度能力，協助企業強化備援供電與用電彈性，同時支援電網尖峰調節，提升整體供電韌性。

從國際市場發展來看，備用容量的核心精神在於「使用者付費」，由電力系統的參與者或受益者共同承擔穩定供電所需成本。台灣目前以發電業與售電業為主要適用對象，日本則由電網與市場參與者共同建立容量與調整力機制，澳洲也因資料中心等大型用電戶快速增加，帶動長時效儲能與容量型服務需求。