ESG最前線／防治霸凌制度化 設企業安全防線

近來勞動部啟動「職場霸凌外部公正調查機制及人才庫培訓」的新聞，在企業經理人與人資圈內引發熱烈討論。官方罕見地在社群上以「同事訂雞排沒揪不等於職場霸凌」的幽默迷因進行澄清，這則看似社群哏的發言，背後折射出的正是台灣環安衛與勞動法規的一大里程碑。

職場心理不法侵害，已經全面從企業內規的宣導口號，正式走向國家治理的實質法制化。隨著職安新制上路，雇主若知悉不法侵害卻未採取實質因應SOP將直接面臨開罰，未來一旦發生職場心理危害糾紛，企業將無法再關起門來私了，而是必須接受具法律效益的第三方公正檢視，這項轉變正考驗著台灣企業在ESG浪潮中，對於「S（社會責任）」範疇的治理韌性。

這種隱形風險顯形化的趨勢，直接挑戰了台灣企業傳統的工安思維。過去在環安衛或ESG評鑑中，企業常將重心放在看得見的危險，例如落實佩戴安全帽或高空作業繫安全帶。然而，心理不法侵害往往與日常的管理行為、溝通風格交織在一起，導致多數企業面對新制時，正面臨兩大適應痛點。

首先是管理與霸凌的灰色地帶，主管在業績檢討會上的嚴厲斥責，究竟是合理的績效管理還是精神虐待？當員工將人際摩擦、工作分配不均全數貼上霸凌標籤時，主管常因綁手綁腳而陷入管理癱瘓。

其次是球員兼裁判的信任危機，當基層員工申訴高階主管霸凌時，內部人資或臨場醫護常因夾在公司層級與員工權益之間，難以保持中立，導致調查結果無法令雙方信服，最終走向勞資爭議或爆料媒體，重創企業商譽。

面對法規動真格，具備ESG前瞻思維的企業不應將新制視為法規遵循的負擔，而應將其視為優化組織健康度、提升人才留任率的契機。在實務因應上，企業應盡速串聯外部資源，主動建立起前端、中端與後端的三道防線。

在前端，企業應更新內部的不法侵害預防手冊，以具體情境區隔合理管理與人格貶低，降低內部無效申訴並保障主管合理管理權。在中端，當發生重大糾紛時，企業應主動對接勞動部所建立的外部公正調查人才庫，引進心理師、律師或職安專家等第三方力量，確保調查中立性並建立防火牆以化解勞資對立。

在後端，企業則應結合臨場醫護進行職場疲勞量表監測，並對主管實施非暴力溝通培訓，從組織文化源頭阻斷衝突，真正落實預防醫學。

過去我們常說高高興興上班，平平安安回家，這個平安在現代ESG的語境下，不應只侷限於四肢健全、沒有職業災害，更包含著員工的心理尊嚴與精神健康不受侵害。

勞動部此番建置外部調查機制，無疑是給企業敲響了一記警鐘，打造一個具備心理安全感的職場環境，不再是企業可有可無的福利，而是與防範工安意外同等重要的法律義務。唯有及早建立起透明、公正且具同理心的因應機制，企業才能在這波心理職安的新浪潮中，真正守住核心的人才資產，穩健實踐永續經營。