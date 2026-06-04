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連鎖效應／餐飲品牌壯大 挑戰國際盃

經濟日報／ 李培芬（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

伴隨台北電腦展（COMPUTEX）開展，台灣股市飆上新天際，黃仁勳超級代言功力，可不僅是在AI應用與先進晶片上，對於台灣美食餐飲業也頗有貢獻。

先是邊吃邊稱讚台灣人從小吃到大的「小美紅豆粉粿冰棒」，再是GTC Taipei主題演講的背板品牌，赫然列出「王記府城肉粽」、「花娘小館」、「富霸王豬腳」、「磚窯古早味餐廳」，甚至還有夜市阿婆水果「Fruit Lady」，帶旺一批小吃、美食和餐廳。

的確，儘管頂尖如輝達供應鏈生態系，所有夥伴還是要填飽肚子，將美食業者納入其中，憑添幾許人間煙火氣。

與此同時，台灣味火鍋、冰品、甜品、牛肉麵、肉燥飯、蔥油餅、炸雞排、水餃鍋貼、珍珠奶茶等，在各科技大廠赴美投資的腳步中，也悄然隨之遠征出海。

與過去開拓東南亞和大陸市場不同，此次大舉進軍海外市場的含金量更高，且經營挑戰、進入門檻都大幅提升，主要的目標市場只有一個，那就是美國。

自2008年在加州Irvine開第一家店，85度C已在美國開了80店，平均單店年營業額新台幣9,000萬元至1億元之間。

2022年3月甫進入南加州工業市開店的八方雲集，目前開了14店，平均單店年營收在新台幣4,500至5,000萬元，與85度C相同，八方雲集正積極建置中央工廠。

以85度C和八方雲集為代表的美國市場新力軍，和前波茶飲、甜品，如：Happy Lemon、ShareTea、MeetFresh等，不同的是「有備而來」，差異分析如下：

一、上市公司資金動能充沛：85度C總公司美食-KY於2010年在台上市；而八方雲集則是2020年上市。上市資本額門檻至少為新台幣6億元，前者去年營收181.23億；後者為新台幣87.91億，上市公司對外投資能力更勝中小企業。

二、品牌、規模與大型化：集品牌、規模與大型化於一身，即三位一體的商業企業，國際化一軍出動不容小覷。打帶跑、邊做邊試，主要以國際授權為主，這是過去台灣中小型商業品牌出海的特徵，但三位一體的商業企業國際化，首重資本支出計劃與進入巿場布局策略。

三、專業經理人團隊：對國際發展而言，管理型總部優於供貨型總部，透過獨資與合資方式，在當地設立公司，培養專業經理人團隊。早期台幹與當地幹部合作編組；中後期則逐漸由當地團隊接手。

體質更好的商業服務業者打國際盃，再結合台灣IT科技業正風起雲湧在美國投資，分進合擊、相互給力，資源格局更為開闊。

從舊金山灣區到洛杉磯灣區，星羅棋布的美國科技勢力，如Google在山景城（Mountain view)、Meta在門洛公園（Menlo Park）、輝達在聖塔克拉拉（Santa Clara）等，造訪當地不難發現台灣商業品牌的蹤跡。

挾資本優勢的商業服務業品牌國際布局，今時已然不同往昔。

台灣人 黃仁勳 COMPUTEX

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演講秀「美食供應鏈」！黃仁勳愛店全上榜 網敲碗：小美紅豆粉粿呢？

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