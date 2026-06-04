趨勢觀察／BCG X大中華區負責人吳學霖 解鎖AI 價值 決勝未來

AI競賽才剛開始，真正拉開差距的，將是未來數年的執行速度與轉型深度。波士頓顧問公司（BCG）X大中華區負責人吳學霖指出，AI已從提升效率的工具，升級為核心競爭力，台灣企業最大的誤解是將推動AI定位成技術專案，而非全面的策略轉型。

為掌握企業在全球的AI布局狀況，BCG第三年發布「BCG AI雷達」年度調查。結果顯示，AI決策權正在迅速上移至企業領袖層級，72%的企業領袖表示自己是公司AI策略的主要決策者，遠高於去年的三成多；也有近半數領導者坦承，AI成效將直接影響去留。

投資方向改變 拚全域運用

吳學霖指出，亞洲企業領袖在這波轉變中特別積極。調查中，印度與大中華區約四分之三的企業領袖相信AI能帶來回報，明顯高於美歐。西方領袖多半因為擔心「落後競爭」而投入；亞太的領導人則因看見清晰價值而主動加碼，甚至在投入規模上超越許多西方同業。

企業的AI投資方向也正在改變。調查顯示，預算逐漸從技術部門擴展至策略、營運、供應鏈與市場等全域應用。超過三成企業將預算投入AI代理，且近九成領袖預期此領域在2026年能帶來可衡量的回報。

調查顯示，企業預估，AI支出占營收比重將從2025年的0.8%翻升至2026年的1.7%，並成為轉型預算的三分之一；其中，大中華區、印度與日本的企業在投入規模上最為積極，單一企業年度投資金額普遍超過5,000萬美元。

吳學霖表示，台灣企業的AI發展正進入關鍵轉折。台灣企業的優勢在於決策敏捷、執行迅速，往往能從具體痛點切入，快速驗證成效，縮短從概念到落地的距離。不過，目前多數仍以「單點部署（deploy）」為主，效益有限。面對成長與獲利雙重壓力，企業需要尋找更有效的方式去解鎖AI的價值。

對抗組織慣性 提升競爭力

「台灣下一階段的挑戰在於如何透過AI重塑營運模式，並開創新業務模式，為企業帶來實質商業成果。」吳學霖指出，隨著模型能力提升、使用成本下降，導入門檻雖然降低，但要真正創造價值仍不容易。以BCG的企業轉型經驗來看，成功關鍵並非技術本身，而是如何有效轉型管理，對抗組織慣性，推動行為改變。

事實上，已有不少全球領先企業已將AI深度融入產品開發、營運流程與客戶互動，落後者將難以在效率與創新上維持競爭力。台灣企業若要在全球競爭中突圍，必須從「單點導入」邁向「全面轉型」，才能真正釋放AI的價值。

因此，AI已從工具走向成為競爭核心。吳學霖說，當競爭進入深水區，企業真正面臨的問題已不是「要不要導入AI」，而是「導入得夠不夠快、夠不夠深」。AI轉型的關鍵不在技術本身，而在領導者是否理解AI、是否能明確AI願景並願意親自主導推動。

吳學霖強調，「執行長的決心與節奏，將決定企業在五年後站在哪裡。」在變革加速的時代，企業需要的不是更多工具，而是一位高瞻遠矚、願意親自掌舵的領航者。對台灣而言，若能將AI導入與人才升級納入長期布局，結合既有硬體優勢與快速落實能力，將有機會在下一輪全球AI競賽中取得更明顯的領先。