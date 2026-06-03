14期洲際段「三球野奢宅」 引領高資產社交俱樂部風潮

中台灣預售戰區14期重劃區迎來新亮點！深耕台中28年的舜元建設，於洲際段推出全台首座三球野奢宅「舜元悟野」，近期正式公開。該案精準切入高端換屋族的真空帶，以鮮明的產品定位引發市場關注。

根據實登揭露，目前「舜元悟野」銷售率已近兩成，平均成交單價落在68.5萬元，最高成交單價來到72萬元。已購客以30至40歲的換屋族為主，其中不乏來自中科園區台積電（2330）等科技廠的科技新貴或中高階主管。

作為全台第一座主打「三球野奢宅」概念的預售新案，「舜元悟野」最核心的特色莫過於以運動社交為核心的生活思維。

相較於傳統大樓將公設集中在住宅一樓模式，「舜元悟野」強調「空間分流」的細膩巧思，將住宅主體與千坪綠意中的獨立會館明確界定，區分出「生活」、「社交」與「休閒」的場域屬性，大幅提升居住隱私與專屬感。

全案共打造了超過350坪的室內外專屬動能與社交場域。在住宅一樓，規劃有高質感的共享廚房及商務中心，提供輕食並滿足商務會客需求；引進義大利頂級專業健身品牌Technogym的健身房，以及配備有訓練吊架、壺鈴與沙袋的多功能訓練室。

戶外規劃有半場籃球兼迷你足球場、標準羽球場；獨立會館規劃高規格的室內高爾夫與運動Bar，會館二樓則設置頂級視聽室與KTV。

「舜元悟野」透過住宅主體與獨立會館的空間分流與機能互補，成功導入了頂級「社交俱樂部」概念，未來還將進一步導入專業營養師提供個人營養諮詢、私人健身教練課等服務，讓住戶在社區內即可兼顧隱私與交流。

舜元建設經理林龍文感性分享，建案的起點源自於他童年在老家後山接觸自然、與家人相處時的純粹記憶。這些最真誠的體驗與回憶，讓他深刻體會到，「真正的豪奢不在於物質的堆砌，而是在繁忙的都市中，留下一處隨時切換工作與休息、安放夢想的空間」。

「舜元悟野」正是林龍文將這份兒時記憶與現代建築結合的實踐，透過前瞻的會館規劃，不只提高公設的實際黏著度，更是要為住戶找回與土地、與知己最深度的共鳴。

在基地條件與硬體規劃上，「舜元悟野」同樣展現大器風範。本案坐落於40米洲際路綠園道與25米崇德十九路，基地面積達1,059坪，是洲際段首宗擁有千坪大基地、獨棟23層的超高層純住宅地標。

全案主力規劃為47坪四房與39坪三房，採室內3米35挑高與18公分厚樓板設計，大幅強化居住舒適度。在硬體建材上，更集結首度於14期大樓導入的義大利原裝「敵銳裝甲玄關門」，以及德國頂級廚具LEICHT、hansgrohe五金、日本INAX衛浴、YKK氣密窗、荷蘭poll-tex普特絲防霾紗窗與義大利LAMINAM檯面等。

林龍文表示，「舜元悟野」以細膩思維與高規格現代美學，深度共鳴對健康社交與生活質感有極高要求的高資產換屋族。

舜元建設深耕台中28年，始終堅持「適地而建」，以住戶空間需求為導向，藝文美學與環保永續並重。除了提供紮實的建築品質、建材選用外，更提供一對一專人客服、五年防水保固等專屬售後服務與細緻的社區經營，而這種將客戶擺在第一位的用心，也深刻反映在轉手市場上。

舜元建設近年在台中規劃的案件皆大獲好評，如「舜元睦森林」、「舜元知了」、「舜元知茵」、「舜元獨立森林」等指標建案，在市場上皆展現出極高的品牌黏著度，每年都僅有零星戶別對外轉售，一屋難求，這種高度惜售的優良口碑，不僅成了「舜元悟野」最強大的隱形背書，也向市場證明，真正的價值不會隨著景氣起伏。

「舜元悟野」透過完整的基地條件，與前瞻的「空間分流」規劃，成功讓「三球野奢宅」與住宅本體形成完美互補，不僅大幅提高公設實際使用率，也成功將「頂級社交俱樂部」的生活型態搬進社區，為14期高端住宅市場帶來全新的想像。

舜元建設推出全台首座三球野奢宅「舜元悟野」，吸引不少高資產換屋族目光。記者宋健生／攝影

林龍文分享，建案的起點源於童年在老家後山接觸自然、與家人相處的純粹記憶。記者宋健生／攝影