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第2屆麗晨台中國際馬拉松啟動 跑1公里捐2元公益再升級

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
第2屆麗晨台中國際馬拉松啟動報名，跑1公里捐2元公益再升級。記者宋健生／攝影
第2屆麗晨台中國際馬拉松啟動報名，跑1公里捐2元公益再升級。記者宋健生／攝影

台中市政府運動局與麗晨建設共同主辦的第二屆「麗晨臺中國際馬拉松」正式啟動，運動局與麗晨建設3日宣布，預定2026年12月6日於台中水湳中央球場開跑，預估將有超過1萬5,000名跑者共同參與。

延續首屆賽事熱度，今年賽事將全面升級，從國際賽事規格、城市場景設計、永續行動到在地品牌共創，持續深化「跑進城市、活出生活」理念，打造台中城市運動經濟生態系，進一步推動台中朝向亞洲代表性城市路跑目的地邁進。

運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席時表示，「麗晨馬」賽事導入AIMS國際認證，賽道串聯中央公園、綠美圖、台中國際會展中心、科湳愛琴橋及潭雅神綠園道等城市地標，沿途補給站更集結多家在地品牌美食，讓跑者透過雙腳認識城市風貌、感受台中特色。

游志祥指出，「麗晨馬」不僅是一場馬拉松賽事，更是一場結合城市景觀、美食文化與運動熱情的城市嘉年華。

麗晨建設集團發言人蕭妃伶表示：「麗晨建設與馬拉松的本質完全一致，都是一場長期主義的行動。我們以理性做為品質的基石，專注於感性的生活實踐。」

在麗晨建設的品牌藍圖中，對於家的追求與城市共好有著極其清晰的三階段戰略：從基礎工藝的「安居」、順應風光水綠的「適居」，最終導向打破傳統社區邊界、與城市共榮的「樂居」。

為此，麗晨正積極推動六大生活主題，在建築中導入寵物友善、智能與生活藝術等核心議題，持續發展全齡城市生活。

蕭妃伶強調：「這場馬拉松正是麗晨實踐『樂居』以及打造都市質感日常的具體成果。我們不辦煙火式的短暫活動，一旦宣示，便是連續舉辦十年的承諾。麗晨將以建築職人的扎實與堅持，打造專屬台中的『晨式生活圈』。」

第二屆賽事同步升級跑者體驗，攜手美國專業鐵人賽事指定品牌Zoot推出聯名賽事風衣，並打造兼具機能與設計感的旅行衣保袋，回應跨城市移動與跑旅需求。

賽道將串聯水湳中央公園、科湳愛琴橋、台中國際會展中心等城市地景，讓跑者從競技延伸至認識城市風貌。本屆更是延續第一屆的補給盛況，集結台中代表性品牌與運動夥伴共同參與，打造具城市辨識度的補給與服務體驗。

包括職業球隊指定運動按摩服務、sNug給足呵護頂級機能襪，以及旅禾烘焙、糖村、膳馨臺菜、陳允寶泉、大茗本位製茶堂、屋馬燒肉、大苑子、小時候蛋餅、聖華宮、阿勝師、阿聰師等在地品牌，共同呈現融合運動與城市飲食文化的特色補給。

除賽事升級外，今年亦全面啟動「每跑1公里，大會捐2元」公益機制，預估超過1萬5,000名跑者共同參與，善款將支持十方啟能中心、台灣運動好事協會、臺灣星動運動協會，以及台灣火星人運動發展協會等公益夥伴，推動弱勢兒少、女性與高齡族群運動參與。

回顧首屆賽事，共吸引來自28個國家、超過1萬2,000位跑者、8,000位應援民眾與850位志工共同參與。主辦單位表示，未來將持續累積賽事內容與國際能見度，逐步建立台灣具代表性的城市馬拉松品牌，讓世界透過奔跑重新認識台中。

台中市政府與麗晨建設誠摯邀請全台與世界各地的跑者、長輩及親子家庭，在12月6日一同來到水湳中央球場，走入「晨式生活圈」，用腳步共同譜寫台中的宜居城市日常。

麗晨台中國際馬拉松是一場結合台中美景、美食與人情味的城市嘉年華。記者宋健生／攝影
麗晨台中國際馬拉松是一場結合台中美景、美食與人情味的城市嘉年華。記者宋健生／攝影

馬拉松 台中 盧秀燕

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