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全台首座全新MAZDA品牌識別據點 進駐北台中洲際商圈

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
MAZDA北台中旗艦據點以交通樞紐優勢與全方位服務量能，完善中台灣顧客的擁車旅程。業者提供
MAZDA北台中旗艦據點以交通樞紐優勢與全方位服務量能，完善中台灣顧客的擁車旅程。業者提供

台灣馬自達2026年戰略布局揭開序幕，位於台中市北屯區洲際商圈環中路旁的「北台中旗艦展示暨服務中心」3日落成啟用。台灣馬自達表示，這也是全台首座全新的MAZDA品牌識別據點，下半年台北新據點也將開出。

今年的落成啟用儀式，由馬自達株式會社上席執行役員中島徹，偕同台灣馬自達總經理劉建良等人主持。

劉建良說，面對汽車市場競逐加劇、消費者對產品與服務期待持續提升的環境下，MAZDA以穩健節奏累積成長動能，並透過通路建設與產品規劃的同步推進，持續深化在台灣市場的長期布局。

台灣馬自達此次主要攜手深耕中彰投地區的MAZDA經銷商高達汽車，鎖定北台中最具指標性的「洲際商圈」，在新興生活重鎮與商業發展交會的核心地帶，迎來依循最新品牌識別打造的全新北台中旗艦據點。

此一里程碑不僅象徵服務體驗的全面進化，更拉開了MAZDA在台前瞻布局的序幕，緊接著於今年第4季，台北地區也將啟用全新據點，深化全台服務網絡。

除了服務體驗不斷進化，台灣馬自達也宣布，備受矚目的新世代產品CX-5將於下半年正式導入，主力車款亦將持續透過編成優化，以更貼近實際用車需求的產品設定，回應消費者對駕馭本質與長期擁車的期待。

劉建良表示，隨著台中城市發展重心逐步向北延伸，北屯、水湳等區域在重大建設帶動下，正快速融合為中台灣最具指標性的新興都會生活圈。

而全新落成的MAZDA北台中旗艦展示暨服務中心，坐落於北台中「洲際商圈」核心，緊鄰台74線快速道路，可迅速銜接國道主要幹道，以串聯中台灣生活圈的交通樞紐優勢，結合全方位服務量能，進一步完善顧客的擁車旅程，展現MAZDA長期深耕在地市場的品牌承諾。

作為MAZDA新世代據點布局的重要里程碑，北台中旗艦展示暨服務中心率先導入全新品牌識別，承襲自1997年發表的經典標誌，以圓環內的雙翼象徵靈活思維、生命力與韌性，透過洗鍊且現代化的視覺語彙，展現MAZDA追求卓越造車工藝的信念，以及與台灣顧客共創愉悅駕馭體驗的品牌初衷。

MAZDA北台中旗艦據點由日本現代工業設計先驅-GK設計集團（GK Design Group）操刀規劃，GK長年參與MAZDA相關品牌與空間設計專案，擅長以跨領域設計思維，將品牌精神轉化為具體可感的體驗場域。

此次全新據點依循與全球MAZDA同步的空間設計理念，從展間動線、車輛陳列、光影層次到停留氛圍，細緻呈現MAZDA所重視的日式美學、職人工藝與人車連結，讓顧客從賞車、交車到回廠保修的每一步，都能在從容無壓的環境中，感受品牌精神所蘊含的溫度。

有別於新車展示區的俐落基調，專屬交車室與客休區域則以自然元素、溫潤材質與暖色系照明，營造放鬆且自在的停留氛圍。從專屬交車室所承載的期待，到回廠保修期間的休憩安排，皆展現MAZDA對顧客旅程的細膩思考。

台灣馬自達邀請車主親身感受全新據點所營造的舒適氛圍與誠心款待，即日起至8月31日，凡MAZDA車主前往北台中旗艦服務中心，即享免費冷氣空調系統檢查，涵蓋空調清潔、冷氣出風口溫度、冷媒壓力、濾清器等14項重點項目。

由原廠專業團隊把關，陪伴車主以更從容舒適的狀態迎接盛夏旅程；此外，施作定期保養更享零件88折專屬禮遇，自費鈑金烤漆亦同步提供優惠方案。

MAZDA北台中旗艦據點營造從容自在的停留氛圍，體現MAZDA「誠心款待」精神。業者提供
MAZDA北台中旗艦據點營造從容自在的停留氛圍，體現MAZDA「誠心款待」精神。業者提供

MAZDA北台中旗艦展示暨服務中心正式啟用，正式進駐北台中洲際商圈。業者提供
MAZDA北台中旗艦展示暨服務中心正式啟用，正式進駐北台中洲際商圈。業者提供

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