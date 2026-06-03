攜手產業做公益 商總送愛進偏鄉

商總理事長暨許願教育基金會董事長許舒博，連續四年發起「願偏鄉‧暑來飽」愛心食物箱計畫，許願基金會前身為人壽保險文教基金會，更名後保持愛的初心和責任，持續與產業界三大龍頭，全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會以及新竹物流合作，讓偏鄉清寒學子能在暑假收到愛心食物箱，得到實際性的幫助。

由全聯提供優惠價格，整合多樣且分量充足的物資，確保食物箱內容能滿足孩子所需與許願基金會共同分擔費用，統籌資源並號召愛心志工，從物資盤點到裝箱作業，動員企業志工投入一線執行，確保裝箱品質及完善，並交由專業與熱心的物流團隊，年年響應偏鄉援助計畫，克服地緣限制與交通挑戰，確保愛心物資在暑假畢業典禮之前，精準送達每位清寒孩子手中，為每一次的募集活動畫下完美句點。

許舒博表示，未來將持續關心產業發展並引領向前，但更希望大家發揮善心，關懷在地偏鄉清寒學子，幫助更多清寒學子完成念書期間心中最基本的願望，每年的食物箱都在擴編發放範圍，未來將計畫邀請更多產業界加入，參與基金會獎助學金募款計畫，以及關注其他例如食物箱之勸募活動，透過實際參與，為更多孩子尋得安穩的求學之路。

本次食物箱愛心認購計畫在基金會董事全力支持與號召下，順利完成由300擴編至500箱募集目標。黃柏凱董事更率領亞東紀念醫院健檢中心之同仁及衛純菁董事熱心參與，合作完成本次增加將近一倍箱數之裝箱作業，攜手合作將關懷傳至偏鄉。未來將持續透過企業夥伴的分工合作與資源整合，讓愛心行動得以延續，祈願更多偏鄉弱勢得到關懷，陪伴孩子安心成長，並為社會累積溫暖的正向力量。