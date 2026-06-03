雄獅鐵道旅遊大爆發！今年國內挑戰年增兩成、海外市場翻倍

看準高值化、主題化旅遊趨勢，雄獅旅遊全球鐵道旅遊總經理王岳聰表示，今年雄獅觀光鐵道產品營收有望挑戰10億元大關，其中國內鐵道旅遊今年前5個月營收年增20%，海外鐵道旅遊更呈現翻倍成長，且需求攀升速度相當驚人。為強化產品差異化，推出多元化特色鐵道產品，進一步擴大市場規模。

王岳聰預估，隨著高齡化社會來臨及低碳旅遊意識抬頭，鐵道旅遊正快速崛起，成為旅遊市場的新藍海。雄獅（2731）持續深耕鐵道旅遊市場，不僅國內觀光列車產品線持續擴大，海外鐵道旅遊需求也快速升溫，成為推動營運成長的重要引擎。

他指出，目前全球真正投入觀光鐵道深度經營的業者仍相對有限，在高齡化、低碳化及主題旅遊需求帶動下，鐵道旅遊市場仍具備龐大成長空間。未來將持續發展更多元且靈活的鐵道旅遊模式，並結合台鐵假期及平溪線、內灣線、集集線等特色支線，擴大觀光鐵道版圖，打造台灣鐵道旅遊品牌新價值。

產品布局方面，國內市場由「鳴日號」攜手花蓮縣政府推出兩天一夜輕奢版行程，並於暑假加開班次，協助振興花東觀光；人氣觀光列車「福森號」則推出平日出發專案。超夯海外市場則主打日本東北最高級的「EMOTION美食列車」，以及曾榮獲國際金旅獎肯定的日本關西「近鐵雙鐵道」行程。

談到鐵道旅遊市場的經營關鍵，王岳聰認為，鐵道不只是交通工具，而是完整的旅遊體驗。從2021年底藍皮解憂號正式營運以來，觀光鐵道已逐步發展成為獨立的主題旅遊市場。

以藍皮解憂號為例，首年載客約5萬人，如今年載客量已達8萬人，成為最具親和力的觀光列車之一。旅客透過每小時約25公里的慢速行駛節奏，能夠悠閒欣賞台灣最美的東海岸風光，也讓過去鮮少受到關注的鐵道觀光資源重新被看見。

王岳聰分析，低碳旅遊與高齡化社會將是未來鐵道旅遊最重要的兩大趨勢。鐵道運輸本身具備低碳優勢，符合全球永續旅遊發展方向；另一方面，隨著高齡人口增加，旅遊需求也逐漸改變。相較於長時間搭乘遊覽車，鐵道旅遊提供更舒適且可自由走動的空間，對於年長旅客及無法久坐的族群更具吸引力。

他進一步指出，市場近年已逐漸從「搭火車去旅行」，轉變為「為了搭特定火車而旅行」。有些旅客甚至專程為了列車上的特色餐飲、美食體驗或限定車廂服務規劃行程，顯示觀光列車已不再只是運具，而是旅遊過程中的主角與亮點。

目前全台共有8列觀光列車，其中雄獅參與營運7列，包括海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、福森號、栩悅號及藍皮解憂號。雄獅表示，每一列觀光列車都會結合不同的在地文化、特色美食與地方體驗，透過深度遊程設計，將旅客從「乘客」轉變成真正的「旅行者」。

王岳聰透露，近年已有不少日本鐵道業者及官方單位專程來台參訪鳴日號及海風號，實際體驗後都對台灣觀光列車的精緻度與服務設計留下深刻印象。台灣將觀光列車視為完整旅遊產品經營的模式，也逐漸受到國際市場關注與肯定。

在產品規劃上，王岳聰表示，台灣擁有全球少數完整環島鐵道路網，且具備自主規劃產品的優勢，能將在地文化、自然景觀與特色餐飲深度融入旅遊體驗；至於海外鐵道產品則多採包車合作模式，需要與當地鐵道公司進行大量溝通與協調，但也成功將台灣觀光鐵道旅遊的服務精神與產品設計理念輸出海外市場，進一步提升台灣鐵道旅遊品牌的國際能見度。

雄獅旅遊全球鐵道旅遊總經理王岳聰表示，看準高值化、主題化旅遊趨勢，鐵道旅遊成為推動雄獅營運成長的重要引擎。黃淑惠攝

看準高值化、主題化旅遊趨勢，今年雄獅觀光鐵道產品營收有望挑戰10億元大關，其中國內鐵道旅遊今年前5個月營收年增20%，海外鐵道旅遊更呈現翻倍成長。雄獅旅遊提供